Нові правила в’їзду до ЄС уже запрацювали: що потрібно знати українцям

Євросоюз запровадив нові правила перетину кордону / © unsplash.com

Реклама

У країнах Євросоюзу показали систему нового в’їзду на їхні території.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В аеропортах держав Шенгенської зони вже встановили для цього спеціальні машини самообслуговування, які називаються кіосками. Там треба буде відсканувати обличчя і відбитки 4 пальців правої руки, а також знадобиться біометричний паспорт.

Реклама

Перевірки відбуватимуться не лише в аеропортах, а й на автомобільних пунктах пропуску, залізничних вокзалах і в портах. До прикладу, на римському летовищі Ф’юмічіно таких автоматів уже близько двох сотень.

Діти до 12 років не зобов’язані здавати відбитки пальців, але мають пройти інші етапи реєстрації.

Сама система запрацювала від 12 жовтня і розповсюджується на всі країни, які не є членами ЄС, тобто на українців також. Збір даних триватиме поступово до 10 квітня наступного року і може спричиняти невеликі черги на кордонах.

Нова система має на меті в майбутньому повністю замінити ручне проставляння штампів. Також це рішення допоможе запобігти нелегальній міграції, боротися з шахрайством і тими, хто перевищує максимально дозволений термін перебування у країнах ЄС.

Реклама

«Все починається з попередньої реєстрації в так званих „кіосках“, які ви бачите позаду мене. Ми говоримо про повну автоматизацію, яка дозволяє зібрати всі біометричні та персональні дані пасажира включно з зображенням обличчя та відбитками пальців. Кіоск також надасть анкету з простими запитаннями, щоб з’ясувати причини в’їзду пасажира до Шенгенської зони, скільки грошей він має з собою, чи є у нього кредитні картки, мету та пункт призначення подорожі», — каже Антонелла Маротта, керівниця прикордонного контролю в аеропорту Рим-Ф’юмічіно.

Після заповнення анкети пасажири можуть перейти до кабінок, де на них чекатиме офіцер поліції, щоб скористатися електронними турнікетами, де автоматично проводитиметься прикордонний контроль за базами даних національного, шенгенського рівня та Інтерполу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 07:00 новини 15 жовтня. Українці у Вашингтоні! Зброя від НАТО! Епідемія «електронок»