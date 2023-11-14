НОВІ ПРОГНОЗИ БУДАНОВА: Коли закінчиться війна та чи піде Росія на переговори? 

За словами очільника ГУР, війна може тривати ще довго і хаотичні обстріли території України триватимуть.

Головний розвідник України Кирило Буданов знову зробив заяву про терміни війни і розповів, чи піде Росія на переговори.

Що сказав очільник ГУР, детальніше йдеться в матеріалі Вікторії Гнатюк TSN.UA.

За словами очільника ГУР, війна може тривати ще довго, а за такого сценарію вже найближчими роками у Росії почнуться серйозні проблеми. Таку думку Буданов висловив у статті NV й розповів, якою бачить подальшу війну. Отож, один із варіантів – Росія й надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій й навів приклад іншої країни, де Росія заморозила війну на роки.

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад – РФ і Японія. Після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", – каже Буданов.

Що відбувається в Росії

Буданов зазначив, що й самі росіяни вже починають виснажуватися від війни, а ще гостріше вони відчують це тоді, коли економічні зміни та зміни у зовнішньому постачанні товарів військово-технічного призначення стануть більш помітними.

"Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу. Реальні проблеми вони відчують 2025 року", – пояснює керівник ГУР.

Що із зброєю у ворога

Але водночас Буданов визнав, що потужностей продовжувати виготовляти зброю у Росії наразі вдосталь.

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"Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", – каже очільник Головного управління розвідки.

Ракетний терор

До слова, про те, що Україні слід готуватися до посиленого ракетного терору від росіян, 13 листопада заявляв і керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. А тому укотре було озвучене прохання ще більше підсилити Україну системами протиповітряної оборони.

Зима буде ще важчою?

Тож на Україну може чекати ще складніша зима ніж торік. Про це зокрема попередив українців міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А у ГУР заявляли, що перші серйозні удари можуть завдаватися з настанням холодів, а поки погода не морозна – Кремль накопичує ракети.

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НОВІ ПРОГНОЗИ БУДАНОВА: Коли закінчиться війна та чи піде Росія на переговори?