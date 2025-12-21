ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
709
Час на прочитання
2 хв

Нові "пустелі" в Україні: які території можуть стати безлюдними після війни

Демограф Олександр Гладун про вимирання сіл на півночі та створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж кордону.

Автори публікації
Олександр Марущак Марія Бойко
Олександр Гладун

Олександр Гладун

Україна може зіткнутися з появою величезних безлюдних територій. І йдеться не лише про знищені міста на лінії фронту, а й про цілі райони, де життя стане фактично неможливим через постійну загрозу з боку РФ.

Про це у коментарі ТСН.ua попередив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені М.В. Птухи НАН України.

Де зникне життя?

Експерт виділяє два основні типи територій, які ризикують стати безлюдними:

1. «Природне» знелюднення (північ України). Ще до початку повномасштабного вторгнення північні райони Сумської та Чернігівської областей стрімко втрачали населення.

«Там багато сіл просто вимирали: молодь їхала до міст, залишалися лише літні люди. Чисельність населення не поповнювалася, а лише скорочувалася», — пояснює Гладун. Війна лише прискорила цей незворотний процес.

2. 30-кілометрова «санітарна зона» Найбільш критична ситуація — вздовж майбутньої лінії розмежування або державного кордону з Росією. На думку демографа, проживання цивільних у 30-кілометровій зоні від фронту є недоцільним та небезпечним.

«Там мають бути військові, оборонні споруди та укріплення. Навіть якщо відбудеться замороження конфлікту, вірити росіянам не можна. Будуть провокації, перестрілки, залітатимуть снаряди», — наголошує вчений.

Чи зможуть там жити люди

На думку демографа, теоретично, у цій зоні можуть залишитися фермери або окремі підприємства, але це означатиме щоденний ризик для життя. Для масового проживання родин із дітьми, розбудови шкіл чи лікарень ці території будуть непридатними на десятиліття.

Знелюднення величезних територій — це виклик не лише для демографії, а й для національної безпеки. «Порожні» землі важче контролювати та обороняти. Тому питання розселення людей та підтримки життя в прикордонних громадах стане одним із найскладніших завдань післявоєнного відновлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
709
