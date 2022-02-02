Нові реалії війни: як бійці на фронті захищають себе хмизом від ворожих безпілотників із вибухівкою

Нові реалії війни: як бійці на фронті захищають себе хмизом від ворожих безпілотників із вибухівкою

Бійці спочатку накидають на шанці гілля, потім хмиз і затягують це все маскувальною сіткою.

Бойовики дедалі частіше скидають гранати на голови українських військових зі своїх дронів. Це змушує наших оборонців змінювати тактику маскування та укріплення позицій.

Як бойовий підрозділ може захистити себе від безпілотників із вибухівкою за допомогою хмизу та гілля з лісопосадки, йдеться 2 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Нові реалії війни — раніше військові не накривали шанці, бо ворог не бачив переміщення військових. Тепер у бойовиків з’явилися дрони, тому потрібно маскуватися.

Бійці спочатку накидають гілля, потім хмиз і затягують це все маскувальною сіткою. Хлопці ризикують, адже до ворога сотні метрів. Тому працюють швидко, поки терористи не помітили.

Безпілотників у бойовиків стає все більше, кажуть військові. Навіть сьогодні вони піднімали свій дрон у повітря на цій ділянці фронту.

Як бойовий підрозділ може захистити себе від безпілотників із вибухівкою | Новини України

Гілля не лише маскує, переконує командир. Як це не дивно звучить, воно навіть може захистити бійців на передовій. Сьогоднішній обстріл бойовиками КПВВ "Гнутове" показує, наскільки це небезпечна зброя – граната ВОГ. Вона рознесла приміщення, понівечила меблі у прикордонників.

Натомість боєць "Гнат" каже: граната має і свої недоліки, адже вибухає від найменшого зіткнення з перешкодою, наприклад з тим самим гіллям.

"Вибухає зверху (над хмизом — Ред.) і осколки теж розлітаються вгорі. Якщо шанці замасковані гіллям, то нам менш небезпечно", — пояснює боєць.

У світі активно розробляють пристрої, які борються з ворожими безпілотниками, але поки що на фронті їх небагато, а хмизу — лише рубай і носи.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші": для обстрілу застосували безпілотник.

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