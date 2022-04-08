Нові санкції США та збільшення фінансової допомоги від Євросоюзу та Канади: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 8 квітня.
П'ять головних новин ночі:
- У четвер, 7 квітня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти восьми фізичних осіб РФ та близько 30 російських структур. Нові санкції, запроваджені через розв'язану Кремлем війну проти України, зокрема, торкнулися найбільшого у світі виробника алмазів "Алроса". Читати далі –>
- Євросоюз та Канада вирішили збільшити фінансування надання Україні військової допомоги. Загалом допомога збільшиться до 3 мільярдів доларів. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія готова відбити наступ російських військ на Донбасі. За його словами, ЗСУ уважно стежать за підкріпленням, яке отримують окупанти на цій ділянці фронту. Читати далі –>
- У четвер, 7 квітня, у Берліні розмалювали червоною фарбою відомий радянський меморіал у Трептов-парку — на нього нанесли написи, якими звинувачують росіян у несправедливій війні проти України. Посольство РФ направило з цього приводу ноту протесту в МЗС ФРН із вимогою усунути наслідки “атаки вандалів”. Читати далі –>
- Колишній нардеп-регіонал і ексмер Харкова Михайло Добкін закінчив духовну семінарію і став дияконом. Читати далі –>
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