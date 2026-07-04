Нові штрафи та позбавлення прав: в Україні після страшної ДТП у Києві хочуть змінити правила для порушників

Смертельна ДТП у Києві / © Київська міська прокуратура

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Батьки Гриші Глушича, який загинув у ДТП, коли водій «Мерседеса» влетів у підземний перехід і вбив чотирьох людей, закликають українців підписати петицію. Якщо вона набере 25 тисяч підписів — президент має винести питання зміни покарання для систематичних порушників на розгляд РНБО.

Які вимоги висувають батьки загиблих дітей на дорогах України та на які зміни вже зараз готові урядовці — у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що розповіли батьки загиблого хлопчика

Батьки Гриші перед пресконференцією розставляють портрети 12-річного сина, який загинув у ДТП. У залі дуже багато болю.

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Мамі Олександрі складно говорити. Вона міцно притискає до себе іграшку сина і тримає за руку свого чоловіка Олексія. З дня загибелі Гриші Глушича минув майже місяць. Тоді водій «Мерседеса» Павло Плешивцев на шаленій швидкості їхав смугою громадського транспорту, влетів у підземний перехід і вбив чотирьох людей — учня 6-го класу Григорія Глушича, виховательку Ірину Лазареву, а також поліцейських Дмитра Бондарчука та Дениса Будченка.

Олексій Глушич, батько загиблого хлопчика, військовослужбовець НГУ «Хартія»: «Те, що сталося на Караваєвих дачах, не є випадковістю. Водій до того мав 39 разів тільки зафіксованих порушень. Ця людина навмисно тиснула на газ, навмисно перебудовувалася у смугу громадського транспорту. Він бачив червоне світло, він це робив, тому що у нас безкарність. Він знав, що йому нічого не буде».

До цієї трагічної ДТП Павло Плешивцев спокійно сплачував штрафи 39 разів і знову сідав за кермо. Більшість цих штрафів, за словами адвокатки родини, були саме за критичне перевищення швидкості.

Надія Чухраєва, адвокатка батьків загиблого хлопчика: «Більшість протоколів — за порушення вище 50 кілометрів на годину, там є ДТП, втеча з місця ДТП. Це системна поведінка цієї особи».

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Олексій Глушич на сайті президента офіційно опублікував петицію — аби зміни покарань стали предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони, документ має сумарно набрати 25 тисяч підписів. В першу чергу батьки вимагають, аби системних порушників назавжди або на тривалий час позбавляли прав на керування авто. Грубі порушення мають бути покарані не штрафами. Якщо людина це робить не вперше і не вдруге, а Плешивцев це робив 39 разів, то в нього треба відбирати права, він мав ходити пішки.

«Наших дітей не повернеш»: підтримка інших постраждалих родин

За останні чотири роки у ДТП в Україні загинуло 678 дітей. Батьків Гриші активно підтримують інші родини, діти яких також трагічно загинули на дорогах — через п’яних водіїв, через тих, що постійно перевищували швидкість, і навіть через поліцейських, які грубо порушували правила.

Один із таких випадків стався у Прилуках. 5-річна Аліса переходила пішохідний перехід разом із мамою біля місцевого центру творчості — вони якраз йшли на гурток. Біля закладу було встановлено офіційне обмеження — 40 кілометрів на годину, але раптом почувся страшний лайф гальм.

Віталій Купрієнко, батько загиблої дівчинки Аліси: «Поліцейська машина рухалась по зустрічній смузі без увімкненої сирени. Коли вийшли з-за фури, поліцейські збили їх. Аліса загинула, дружина досі проходить важку реабілітацію. Наших дітей уже не повернеш. Ми маємо ще одну дитину, і діти з інших родин не мають потрапляти в такі халепи. Мають бути впроваджені штрафні бали, які нараховуються системним порушникам».

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Впровадження системи штрафних балів — це ще одна ключова вимога у петиції. Крім того, батьки наполягають на докорінній зміні термінів ув’язнення для водіїв, які вбили пішоходів. Наприклад, чинна санкція статті для Павла Плешивцева передбачає максимум 8 років ув’язнення за 4 відібрані людські сили.

Олександра Глушич, мама загиблого хлопчика: «Такий злочин має бути прирівняний до тероризму. Коли людина свідомо тисне на газ і вбиває чотирьох людей… Скільки там? Від 14 років до довічного — нас влаштовує».

Офіційні дані поліції про смертність та пропозиції нових штрафів

Однак найголовніша та першочергова вимога — це радикальні зміни штрафів за перевищення швидкості.

Поки петиція активно набирає підписи (на тепер її офіційно підтримали вже понад 10 тисяч українців), законотворці обговорюють зміни до Правил дорожнього руху. Однак поки що мова не йде ані про збільшення термінів ув’язнення за смертельні ДТП, ані про автоматичне нарахування балів системним порушникам, що призводило б до позбавлення водійських прав.

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Проте вже зараз є офіційна пропозиція щодо суттєвої зміни штрафів за перевищення швидкості. В ефірі ТСН перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький озвучив конкретні суми:

Перевищення швидкості на 20 кілометрів — 680 гривень .

Перевищення швидкості на 40 кілометрів — 2040 гривень .

Штраф за перевищення швидкості на 60 кілометрів має становити 2720 гривень .

Перевищення швидкості на 80 кілометрів — 3400 гривень.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції (в ефірі від 1 липня): «Для систематичних порушень швидкісного режиму, при перевищенні на 60–80 кілометрів на годину 5 разів на рік, буде впроваджено штраф 17 тисяч гривень за кожне наступне порушення».

Європейський досвід проти української статистики

За 4 роки повномасштабного вторгнення кількість загиблих на дорогах складає понад 12 тисяч українців. Приклад європейських країн наочно показує, що системні зміни здатні кардинально вплинути на смертність на дорогах. Але там ефективно працює не один чинник, а виключно комплекс: релевантні великі штрафи, позбавлення права керування злісних порушників, безпечна інфраструктура доріг та автоматична фіксація порушень. Все це разом робить автошляхи європейських країн значно безпечнішими — смертність на дорогах там вдвічі менша за українську.

Поки що єдиного системного законопроєкту щодо масштабних змін на наших шляхах немає. Батьки загиблого Гриші Глушича щиро сподіваються, що їхня петиція суттєво вплине на подальші рішення урядовців та парламентарів.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ”Водій знав, що йому НІЧОГО НЕ БУДЕ”! Відчай батьків ЗАГИБЛОГО В ДТП 12-річного хлопця

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