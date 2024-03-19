Нові скандали з мобілізацією: як чоловіків пакують до авто – випадки почастішали

Такі заходи іноді вже виходять за усі можливі рамки.

Час йде – нічого не міняється. Українці знову зафільмували на камери, як представники ТЦК силоміць "пакують" чоловіків до автівок просто серед вулиць. За останні кілька днів такі випадки зафіксували у різних куточках країни, а один із затриманих мало не покінчив життя самогубством. Усі подробиці – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Нові скандали з ТЦК

З маршрутки намагаються витягнути чоловіка, бо той замість військового квитка показав пенсійне посвідчення. Відео зазняли в одеській маршрутці, стабільному місці конфліктів між працівниками ТЦК з місцевими.

Тим часом львів’яни засипають соцмережі дописом з відео, стверджуючи, що посеред вулиці чоловіки у формі затягнули силоміць цивільного у бус.

Гра в квача?

В іншому випадку, теж у Львові, влаштували цілу погоню, чи то грали у квача, або ж хотіли перевірити чоловіка на придатність, припускають користувачі в Мережі.

Втікача таки спіймали, пишуть львів'яни й додають як доказ відео. А вже згодом у Мережі з’являються пояснення цього самого хлопця. Після того, як він таки потрапив до ТЦК, його дані перевірили та відпустили. Сам чоловік повідомив, що претензій до працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не має.

Коментар Львівського РТЦК

У Львівському терцентрі вже відреагували на інцидент, там розповіли таку ж версію, й порадили не втікати від працівників ТЦК, а спокійно показати документи.

“Відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка. Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовців і не втікати від них. Просимо також уникати спекуляцій на дану тему”, – йшлося в повідомленні.

Яка відповідальність за уникнення розмови з ТЦК?

У ТЦК також нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників військкоматів. А це відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Станом на момент запису відео Одеський ТЦК конфлікт у місцевій маршрутці не коментував.

Хлопця мало не довели до могили?

Втім, днями Україну облетів ще один скандальний випадок, коли молодий хлопець мало не наклав на себе руки після того, як зіштовхнувся з представниками терцентру. Цього разу мова йтиме про Закарпаття, яке теж славиться подібними історіями.

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Втім, це вже іноді виходить за усі можливі рамки. Працівників Хустського ТЦК на Закарпатті чоловік звинувачує у викраденні, побитті та доведенні до спроби самогубства. 28-річного харків’янина прикордонники затримали у готелі Виноградова, міста неподалік угорського кордону.

Його запідозрили у спробі нелегально виїхати з країни та передали співробітникам терцентру комплектування. Після того, як чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію, його відвезли до Хустського ТЦК. Там, стверджує чоловік, працівники його жорстоко побили, тож він наковтався транквілізаторів і почав різати вени, і таким чином намагався вкоротити собі віку. Зараз він перебуває в лікарні. За гучну справу взялися військова прокуратура та поліція.

Не забувайте – війна триває

Такі випадки облітають країну регулярно. Поки одні ламають голову, як залучити людей до армії, інші відбивають будь-яке бажання туди йти. Такі дії просто неприпустимі у воюючій країні. Але не слід також забувати, що в країні йде жорстока війна, ворог щодня знищує українські міста і щоб не допустити просування й "другої Бучі" на захист країни чоловіки, котрі підлягають під категорії мобілізації мають ставати зараз, аби потім не відбивати росіян від власного будинку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НОВІ СКАНДАЛИ З ТЦК ПО ВСІЙ КРАЇНІ: чоловіків пакують в авто!

Раніше повідомлялося, що працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного.

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