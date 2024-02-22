Нові скандали з ТЦК: ексголова Чернігівської обласної ВЛК ховав $1 млн, а в Одесі знову "облави"

Справа на мільйон – в ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків виявили майже мільйон доларів. З зарплатні відкладав, напевно. Ще кілька представників ВЛК наживалися на військовозобов’язаних і "погоріли" на підробці документів. А в Одесі розгорівся черговий скандал з військкомами у громадському транспорті.

Про деталі гучних справ, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Під час обшуків у колишнього керівника Чернігівської обласної військово-лікарської комісії виявили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро. Ось такий вигляд має стіл людини, яка вирішує хто служитиме, а хто - ні.

СБУ вилучила 1 млн дол. у ексочільника ВЛК Чернігівщини / Фото: СБУ

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі підробних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

За даними "Суспільного", обшуки проводились 21 лютого. А вже 22 лютого про це офіційно повідомила СБУ. Співробітники спецслужби затримали підозрюваного у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Багатій точно не довіряв банківським установам, адже купюри були заховані у коробки з-під цукерок і побутових пристроїв.

Варто перевірити, чи не закопані ще мільйони десь на присадибних ділянках корупціонера! А вони в нього точно є. Адже, під час обшуків у колишнього очільника ВЛК Чернігівщини, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Взяли під варту

Наразі Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: одержання неправомірної вигоди службовою особою, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Ці особи встановлюються правоохоронцями. Зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Але є ще один цікавий нюанс. Багатій, як виявилося, працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення.

Підробляли документи

У Вінниці також викрили "нечистих на руку" представників ВЛК. "Погоріли" посадовці на підробці документів. СБУ затримала двох чоловіків, які продавали фіктивні довідки про погане здоров’я. У подальшому підробку використовували для списання з військового обліку та незаконного виїзду за межі України. Організатора ж цієї схеми затримали ще влітку 2023-го. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру.

Брав хабарі за "бронь"

Де ВЛК, там і ТЦК. І, на жаль, знову присутня корупційна складова. На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав гроші у керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв відмазати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.

Скандали з ТЦК не вщухають!

Поки одні представники ТЦК сидять на мільйонах, інші вештаються громадським транспортом і проводять таку собі "лагідну" мобілізацію. Так, в Одесі пасажири вигнали представника ТЦК із автобуса. Одна з жінок обурилася, що військовослужбовці замість того, щоб бути на фронті, проводять рейди в тилу. Дехто з пасажирів підтримали жінку, були й ті, що сумнівалися.

Також у Мережі розповсюджують інше відео, на якому вже чоловіки з лайкою прогнали співробітників ТЦК. Один із незадоволених діяльністю військкомів молодик жбурнув в обличчя представнику ТЦК, ймовірно якийсь документ. Військком все фільмував на камеру, а потім таки хотів зайти до маршрутки, однак його не пустили.

Вкотре хочемо наголосити: мобілізація в країні дійсно потрібна, ми всі це бачимо. Деякі воїни вже 2 роки на фронті, вони стомилися, їм потрібна заміна, але навчена, одягнена і вмотивована. Такі “лагідні” рейди ТЦК, як і постійні скандали з ВЛК і хабарями, м'яко кажучи, не мотивують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Ексголова Чернігівської обласної ВЛК ховав МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ! А в Одесі - новий скандал із ТЦК!