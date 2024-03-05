Нові скандали з ТЦК і мобілізація корупціонерів: гучні новини, що шокували українців

Хочеш, не хочеш, а воювати доведеться, але тепер на фронт можуть піти й корупціонери. Про нові заяви Міноборони, нові правила для осіб з інвалідністю, нові скандали з ТЦК в Україні і повістки мертвим.

Про все це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Що буде з особами з інвалідністю?

В Україні триває робота над законопроєктом про мобілізацію. Зроблено сотні заяв і подано більш ніж 4 тисячі правок. Коли ми побачимо врешті доопрацьований документ — питання часу, можливо, цей час таки настане у березні.

Тим часом, тема мобілізації залишається однією з найгарячіших у суспільстві. Один із пунктів, котрий викликав шквал обурення — це мобілізація осіб з інвалідністю 3-ї групи. Цю норму обіцяють прибрати й зазначають, що мобілізовувати хворих не будуть, хіба, за власним бажанням. Втім, є але. Усім чоловікам, які мають 2 та 3 групу інвалідності потрібно буде пройти переогляд у війську. Адже були й такі, хто собі просто купували папірці для “білого” квитка. Водночас офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк в ефірі телеканалу “Київ 24” роз'яснив нюанси.

“Зараз ми усі знаємо, що мобілізаційний потенціал впав, тому нам треба ці параметри підтягувати. І треба переглянути всіх, хто має 2 та 3 груп інвалідності, на предмет його використання у війську, адже військова служба, вона не завжди пов’язана із безпосередньою участю у бойових діях. Є ще і штабна, фортифікаційна та інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна”.

Нова заява Мін’юсту

Ще одну заяву щодо мобілізації зробив міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що законодавство щодо мобілізації необхідно змінювати, й запропонував відправляти на війну у першу чергу корупціонерів. Про це він розповів в інтерв’ю журналістам “РБК-Україна”. За його словами, можна починати з громадян із судимістю, які вже вийшли з в'язниці або ніколи туди не потрапляли, але згідно з законом не можуть бути мобілізовані та не підлягають військовому обліку.

“Це найпростіше й очевидне, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов'язок захищати країну, я не розумію. Тим більше, безліч із них хоче це робити. Корупціонерів, мені здається, можна спокійно відправляти воювати. Вони часто патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні. Ну не тільки жадібні, але давайте відверто”.

Глава відомства наголосив, що в Україні десятиліттями культивувалася корупція різною мірою.

“У нас було соцопитування, де більшість визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, педагогам, патрульним. Ну, тобто це явище було мегапоширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів не можна відправляти на війну”.

Заява з Міноборони

Нагадаємо, що Міністерство юстиції хоче усунути перешкоди в новому мобілізаційному законопроєкті, щоб ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має здійснюватися відбір таких людей, після якого рішення приймав би суд. Тим часом ще одну заяву зробили в міністерстві оборони. Радник Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець наголосив, що чоловікам призовного віку час змиритися, що треба встати і піти захищати країну.

“Крім всього, у нас брак особового складу – це трагедія. І якщо росіян не спинити — вони підуть напролом, підійдуть набагато ближче”.

Новий скандал із ТЦК

І це дійсно так, зараз треба на війну і більше людей, і більше зброї. Втім, часто рекрутинг йде по одному місцю усього лише через неправомірні дії ТЦК, які до того ж потрапляють на камери українців ну й далі розлітаються всією країною через соцмережі. Як-от новий випадок на Закарпатті. Там знову чоловіка силоміць намагались запхати в бус, ймовірно, працівники ТЦК. А після невдалої спроби — ще й на додачу нагородили стусанами. За даними журналіста Віталія Глаголи, інцидент стався у Мукачевому.

Тонтон макуты

Мукачево, Закарпатська область. pic.twitter.com/KxtmJvkc1D — Пломбір Вкуcний (@PlombirVkusniy) March 4, 2024

Фейки навколо мобілізації проспонсовані росіянами

А як таке мотивує йти до армії? А ніяк. І у цьому наша біда. У перші дні повномасштабної гнати до ТЦК нікого і не доводилося, люди самі готові були стояти з ранку до ночі, днями, під дверима і чекати на оформлення, аби тільки піти захищати батьківщину. Ми не виправдовуємо ухилянтів, але і працівники ТЦК так поводитися не мають.

На сторінці Мукачівського терцентру на цю подію поки ніяк не відреагували. Втім, є але. Часто Мережею ширяться й провокативні та сплановані росіянами відео. Як-от наприклад відео, де згорьована жінка кричить, що її мертвому сину, військовослужбовцю ЗСУ прийшла повістка від ТЦК. Відео миттю розлетілося соцмережами, розпочалася перевірка, в ході якої з’ясувалося, що насправді цього не було. Про це повідомили в телеграм каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Чому вручають повістки “померлим”?

Хоча фахівці кажуть, в Україні й дійсно були випадки, коли уже померлим людям приходили повістки. Однак вони повʼязані не зі “свавіллям ТЦК”, як стверджують пропагандисти, а з плутаниною в базах. Наприклад, районна адміністрація може не повідомити терцентр про смерть людини, тому та й перебуватиме у списках на повістки.

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