Нові скандали з ТЦК у Львові та Одесі обурили українців: неочікувані деталі

Нові скандали з ТЦК: у Львові співробітники ТЦК нібито мобілізували по дорозі на роботу медиків, через що онкохворі пацієнти не могли отримати послуг, а інцидент з військкоматом в Одесі закрутився зовсім по-іншому.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий скандал із ТЦК у Львові

30 квітня у Мережі поширили інформацію про те, що працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова, через це, пишуть місцеві Телеграм-канали, онкохворі пацієнти не змогли отримати послуги.

Що кажуть в ТЦК?

Журналісти видання “Еспресо.Захід” звернулися за коментарем до ТЦК, аби ті пояснили, чому лікарів забрали по дорозі на роботу.

Що відбувається в медзакладі?

Крім того, журналісти звернулися й до територіального медичного об’єднання, аби дізнатися, яка зараз ситуація в онкоцентрі через ці події. Там підтвердили, що таке дійсно було, але зазначають, працівники згодом повернулися на робочі місця.

“Онкологічний центр Першого медоб’єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК — для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов’язків”, — повідомляє видання “Еспресо.Захід”.

Скандал в Одесі

А днями прогримів скандал із ТЦК і в Одесі. Там перехожі зазняли на телефон, як чоловіка силою заштовхують у бус, а той кричить і просить допомогти. Його намагаються вихопити жінки, затриманий кричить “Рятуйте” і чіпляється руками за двері, намагаючись вилізти. Врешті-решт чоловіку вдається вирватися і втекти.

Новий поворот в історії

Звісно, таке відео наробило в Мережі галасу: люди обурилися таким методом мобілізації й вимагали пояснень та покарань причетних. Та згодом історія перевернулася з ніг на голову. Виявилося, що чоловік мав пройти медкомісію, був в одному із ТЦК Одеси, але просто під час медкомісії втік. Ба більше, перед цим він встиг накинутися на військових та от тільки це не зазняли і в Мережі не показали.

“В окремих Телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих незаконних дій представників територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час проведення заходів оповіщення. Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК. На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації”, — повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За перешкоджання працівникам ТЦК передбачена відповідальність

Також в Одеському військкоматі нагадали, що за ухилення від мобілізації та перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Але під дописом люди все одно розгнівані через цю історію, кажуть, усе що їм треба було, побачили на відео.

Ситуації бувають різні

Та все ж таки не варто відхрещуватися від того, що й цивільні теж не “святі”. Та в Мережу частіше потрапляють відео, які не описують усієї ситуації та в яких не розповідається, з чого розпочався конфлікт. А буває, погодьтеся, різне. Людський фактор нікуди не дівається.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Всяке було, але таке ВПЕРШЕ! Нові скандали з ТЦК у Львові та Одесі розлютили українців!

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