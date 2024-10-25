Нові скандали з ТЦК: жінки відбивають чоловіків на вулицях, а відео з магазину шокує

Представники ТЦК продовжують працювати і на блокпостах, і у торговельних центрах — там вже не залишилося працівників чоловічої статі. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

"Лагідна мобілізація" в Україні триває. Дедалі більше відео потрапляють до Мережі та шокують населення. Представники ТЦК продовжують працювати і на блокпостах, і у торговельних центрах. Місцеві кажуть, що там вже не залишилося працівників чоловічої статі. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

“Лагідна мобілізація”

Черговий конфлікт з представниками ТЦК! У мережі опублікували кадри мобілізації на Сумщині. Користувачі соцмереж пишуть, що після спроби поліцейських та ТЦК забрати хлопця з вулиці, почалася сутичка з іншими перехожими. Повідомляють, що натовпу все ж таки вдалося відбити чоловіка. Офіційного коментаря щодо інциденту на момент підготовки випуску немає.

Кілометрові затори на Хмельниччині

А тим часом на Хмельниччині далекобійники публікують відео величезних заторів на в'їзді до обласного центру. У коментарях до відео місцеві жителі пишуть, що трафік гальмують спільні блокпости поліції та ТЦК.

Порожні гіпермаркети

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Посилення мобілізації в Україні та агресивні дії ТЦК щодо військовозобов'язаних суттєво позначились на бізнесі в більшості регіонів країни. Наприклад, відвідувачі будівельного супермаркету у Південному Одеської області не знайшли жодного співробітника-чоловіка, щоб отримати консультацію. Це викликало думки про швидке закриття мережі. Відповідне відео у Telegram виклав один з відвідувачів супермаркету. Він пройшовся по усіх відділах, висвітливши реальну ситуацію. На кадрах видно, що прольоти рядів геть порожні. Немає ані покупців, ані консультантів. Водночас товару на полицях — безліч.

Рейди ТЦК

Нагадаю, нещодавно працівники ТЦК провели масштабні рейди у багатьох містах України. Чи не найгучнішим став їхній візит на концерт “Океану Ельзи”. Днями гурт відсвяткував своє 30-річчя, і саме цій даті присвятив свої жовтневі шоу в столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня. Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто.

Проте, це не єдиний концерт, на якому помітили співробітників ТЦК. 12 жовтня завітали на ще один культурний захід. Йдеться про виступ стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах.

У Хмельницькому також не обійшлося без скандалів. Місцеве видання "Хмельницький Live" повідомляло, що ТЦК розпочали рейди по закладах та нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а згодом — у закладах харчування та ТРЦ.

Останнім часом працівники ТЦК дедалі частіше навідуються до громадських закладів і перевіряють документи у військовозобов’язаних українців. Одні не чинять опору, інші — вигукують “Ганьба” на адресу військовослужбовців та працівників поліції. Так сталося у Львові, де ТЦК завітали на весілля.

Далі ТЦК дісталися Буковелю та Яремча. Як видно на опублікованих кадрах, невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців “Буковелю”. Як пишуть у Мережі, співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом.

А на Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, ймовірно працівників ТЦК, до свого села. Врешті, військові вирішили газувати на бусі попри те, що спереду стояли жінки, деякі з них — з дітьми на руках.

Чому ТЦК влаштовують рейди?

Після низки гучних скандалів у Верховній Раді пояснили, що такі заходи необхідні. Мобілізаційні рейди ТЦК у громадських місцях пов’язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в етері "Радіо Свобода". Нардеп заявив, що військове керівництво повинне нагадувати призовникам про їхні обов’язки.

Нардеп каже, що бойові командири звертаються до ТЦК за поповненням підрозділів. Він наголосив, що подібні мобілізаційні заходи необхідні через потребу доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони.

Федієнко наголосив, що не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Натомість у ЗСУ є дефіцит тилових кадрів на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

До слова, експерти розповіли ТСН.ua, якими можуть бути найближчі сценарії мобілізації в Україні.

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