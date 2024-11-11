Нові скандали з ТЦК: зупинили ліфти, скасували уроки і затримали футболістів

Спочатку ТЦК – потім матч. Футболістів українського клубу доставили до ТЦК просто перед грою. Усім спортсменам виписали повістки, а одного з гравців навіть затримали. Тим часом в одному з міст України перестали працювати ліфти, бо єдиного майстра, що їх обслуговував, мобілізували. А в одеській школі скасували урок історії, бо вчитель опинився у терцентрі. Примітно, що у владі заявляють про провал мобілізації та пропонують розформувати ТЦК. Про усі деталі гучних випадків йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Спочатку ТЦК – потім матч

Автобус із футболістами СК "Полтава", які прямували на матч 15 туру Першої ліги, зупинили військові та доправили до територіального центру комплектування. В ТЦК усім без винятку спортсменам вручили повістки. Інцидент стався ще 2 листопада перед грою проти "Кудрівки". Про це у своєму повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Примітно, що за інформацією джерел видання "Телеграф", повістки були виписані на понеділок. Також було уточнено, що броні футболісти СК "Полтава" не мають. Інформація про візит футболістів до ТЦК стала відома лише через тиждень після гри. Полтавская команда все ж провела матч у той день, але зазнала поразки від "Кудрівки" (1:2). Ба більше, у той день один із гравців команди, Денис Галенков, не потрапив до заявки на матч — його затримали в ТЦК, бо система показувала, що він перебуває у розшуку. Протягом наступного тижня спортсмен не брав участі у тренуваннях команди.

Без ліфтів, але з ТЦК

Ще один кричущий випадок з представниками ТЦК трапився на Полтавщині. У місті Лубни на кілька годин стали ліфти. Причиною стало те, що єдиний спеціаліст з обслуговування ліфтів був мобілізований до Збройних Сил України. Місцева міська рада пояснила, що рішення про призупинення роботи ліфтів було ухвалено для запобігання нещасним випадкам, доки не знайдуть заміну спеціалісту. Мешканцям пообіцяли перерахувати плату за користування ліфтами за час простою.

За кілька годин у міській раді повідомили, що роботу ліфтів відновлено, хоча це вирішення є тимчасовим. Ще один інцидент трапився в одній зі шкіл Одеси. Там скасували урок історії, бо викладача забрав військкомат, повідомили місцеві пабліки.

І таких історій – маса. Однак, навіть такі методи не врятували мобілізацію. Кажуть, вона провалилася. Причиною є неправомірні дії представників ТЦК та СП – їх потрібно негайно розформувати. Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі НОВИНИ.LIVE в 11 листопада.

За його словами, ТЦК не впоралися із завданням мобілізації. Він зазначив, що в Інтернеті поширювалось чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП. Камельчук заявив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів чи родичів, навіть не пускають правоохоронців. На думку нардепа, ТЦК потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію.

Мобілізація під загрозою

Про те, що в Україні знизились темпи мобілізації, протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

В свою чергу ветеран російсько-української війни Масі Найєм різко висловився про затримки у процесі мобілізації. Під час інтерв’ю на LB live він заявив, що від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни.

Також Масі розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частини суспільства, виникло б більше бажання служити.

В свою чергу, командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов вважає, що люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити – захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

Потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Однак, до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих двохсот тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті.

За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

Мобілізація неефективна

Про те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

За його словами, ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. А тому, що просто перебувають у "зоні комфорту".

Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування.

У його бригаді “Рубіж” в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

Водночас представник Одеського територіального центру соціального комплектування (ТЦК) розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, йдеться у матеріалі The Times.

Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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НОВІ СКАНДАЛИ З ТЦК: зупинили ліфти, скасували уроки і затримали футболістів

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