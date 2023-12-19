Нові станції метро заливає водою, а на Київ чекає колапс: всі подробиці

Кияни масово викладають відео, як і на інших станціях метро вода ллється просто зі стін.

Кияни бʼють на сполох, вода в метро ллється вже просто по стінах і на інших станціях. Люди бояться закриття нових і нових станцій.

Чого чекати далі, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У столичному метро — колапс

У столичному метрополітені розпочався справжній колапс. Кияни масово викладають відео, як і на інших станціях метро вода ллється просто зі стін.

Кличко-молодец. справился! Затоплення Київського метро: почало заливати зелену гілку. На відео – «Вирлиця». Кияни кажуть, що протікання – з моменту відкриття. pic.twitter.com/V8mK1DReKL — bichik under fire (@bichikota) December 19, 2023

На відео — станція “Вирлиця” на лівому березі столиці. Хоча кияни кажуть, така проблема на цій ділянці мало не з відкриття станції. Чого не скажеш про Голосіївський район. Відео, як і там вода стікає по стінах, люди теж виклали в мережу.

Поверхня над метро “затріщала по швах”

Комунальникам навіть довелося обмежувати рух на смузі зʼїзду на проспект Лобановського, бо біля станції “Деміївська” ґрунт взагалі почав провалюватися. У КМДА вже не виключають, що можуть закрити і нові станції метро, які працюють у човниковому режимі, адже зʼясувалося, що поверхня над метро тріщала ще до закриття його на ремонт на півроку. Наскільки все серйозно, розбиралися наші колеги-журналісти “Сніданку з 1+1”.

В КМДА вже оголосили про ремонт ділянки, однак наскільки швидко вдасться вирішити проблему — питання. Фахівці ситуацію називають запущеною.

Експерти відверто розповідають і про те, чому виникла така ситуація.

Все через “хаосні” забудови?

Тож постає тут і питання надання дозволів на хаосні забудови. Цим наразі займаються правоохоронці. Тим часом киян хвилює інше, з огляду на патову ситуацію з метро, — а чи не закриють нові станції? Адже як зʼясувалося, проблемних ділянок в столичному метрополітені куди більше.

18 грудня в мережі зʼявилась інформація, що під загрозою вже й інша частина синьої гілки: перегін між “Почайною” та “Тараса Шевченка”. В КМДА інформацію про можливе закриття станцій категорично спростували: “Закриття перегону між станціями метро “Почайна” і “Тараса Шевченка” на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. Фахівці “Київського метрополітену” ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах”.

Тече звідусіль

Втім, як ллється вода в метро раніше фіксували й на інших станціях. Журналісти ТСН на власні очі побачили та зафіксували, що вода дісталася станції “Палац Україна”. Контролювати ситуацію з метро взялися і місцеві активісти і їхні прогнози невтішні. Активісти кажуть, потенційно небезпечними стають станції “Контрактова площа”, “Осокорки” та “Бориспільська”.

Всього відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Це і перегін між ст. “Героїв Дніпра” та “Мінською”, активісти кажуть, там взагалі просідають тунелі. Серед них і ветеран війни Олег Сімороза, за його словами, це відбувається через будівництво ТРЦ: “Героїв Дніпра” — тріщини на станції в результаті незаконного будівництва ТРЦ “Оазис” над станцією; “Мінська” — будівництво ЖК просто впритул до станції метро з порушенням ДБН”.

Масштаби проблем вражають

Але насправді, масштаби проблем вражають, бо просадку тунелів фіксують також на скачках між “Васильківською” і “Виставковим Центром”, а також між станціями “Бориспільська” і “Червоний хутір”. Між “Осокорками” і “Харківською”, на ділянці, яка також включає “Позняки”, проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Ґрунтові води також штурмують ділянку метро від законсервованої станції “Львівські ворота” до “Золотих воріт”.

Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, метроміст на червоній гілці метро. До переліку проблемних додають і перегін між “Гідропарком” і “Дніпром”. Журналісти вважають, що загалом, за приблизними підрахунками, закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям.

У владі про це мовчали, але 18 грудня в КМДА приголомшили новою заявою: лівий і правий берег столиці метро може більше не сполучати. Фахівці проводять нині експертизу, як зʼясувалося у не найкращому стані на додачу і міст, якщо його визнають аварійним, теж закриють. Про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

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Хто у цьому винний

Залишається відкритим питання: чому досі тягнули з експертизою та ремонтами? Адже чутки про аварійність навіть не тільки цього мосту у столиці вже ходять не перший день. Ще в липні Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійними два мости в Києві та кожен десятий в Україні.

У Києві мова йде про власне про міст, яким ходить метро й сполучає два береги столиці, а ще міст Патона. Коли за них візьмуться — не відомо, міст-метро обіцяють почати відновлювати у 2024 році, однак скільки на це потрібно буде часу — ще одне питання, на яке поки ми не маємо відповіді.

До слова, ці перевірки у липні 2023 року Кличко назвав дискредитуючими: “Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці. За тиждень Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 000 мостів по всій Україні! Наразі комісія отримала дані щодо майже 22 500 штучних споруд. У публічній площині претензії лунають тільки до Києва…Оскільки мета урядовців – швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про обʼєктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню”.

У КМДА звинуватили уряд

Також Кличко пояснював, чому за мости не взялися раніше і хто їх має ремонтувати. Мер столиці нагадав, що місто ще два роки тому передало міст Патона на баланс Мінінфраструктури для ремонту у рамках “Великого будівництва”, але його так і не розпочали. А щодо ремонту мосту метро, який залишається на балансі міста, то його не розпочали через ЄБРР, які не профінансували його відновлення через війну, вартістю 500 мільйонів євро. Як тепер вирішуватиметься питання, наразі невідомо.

Ну а поки киянам, які вимушено тепер мають їздити з пересадками, почали відшкодовувати гроші за проїзд — у КМДА вже назвали цифри: “За першу добу пересадок на ст. м. “Либідська” пасажирам повернуто майже 18,5 тисяч поїздок. 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт; 8 624 — додаткові поїздки в метро на “синій” гілці. Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис. грн”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МЕТРО ЗАЛИВАЄ ВОДОЮ??! На Київ чекає колапс?! Люди шоковані!

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