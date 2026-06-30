Експерт спрогнозував ціни на пальне / © Pixabay

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Від 1 липня на український ринок пального чекають кардинальні зміни. Згідно з новими стандартами, класичний бензин фактично зникає з вільного продажу — його замінить так званий спиртовий бензин із обов’язковим додаванням біоетанолу. Разом із цим на українських АЗС очікується ліквідація тривалої цінової аномалії, завдяки чому вартість дизельного пального нарешті опуститься нижче за вартість популярного бензину А-95.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про нові стандарти бензину

Експерт Геннадій Рябцев назвав два головні тренди липня: подальше зниження цін на пальне і впровадження нових стандартів на бензин, який тепер стане спиртовим бензином — з додаванням 5% або 10% етилового спирту.

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Бензину без спирту від 1 липня в продажу не буде, за винятком преміальних марок А-98 та А-100, куди спирт не додають з технічних та економічних причин.

Експерт детально пояснив, які саме ризики несе спиртовий бензин для двигунів внутрішнього згоряння українських автівок:

Бензин А-95Е5 (з 5% спирту): ризиків немає взагалі. Двигун будь-якого автомобіля, випущеного після 1990 року, спалює Е5 без жодних негативних наслідків;

Бензин Е10 (з 10% спирту): вимоги більш суворі. Для безпечного використання Е10 автомобіль повинен бути не старшим за 2005 рік випуску.

Та головна проблема спиртобензину, на відміну від класичного безспиртового пального — це його дуже короткий термін зберігання. Робити великі запаси відтепер немає сенсу, адже термін придатності такого бензину становить не більше 4–5 місяців від дати придбання. Для порівняння: бензин без домішок спирту можна було спокійно зберігати у щільно закритій металевій каністрі протягом одного року без жодної втрати паливної якості.

Прогноз цін на липень: дизель повертає свої позиції, а газ продовжить падіння

Щодо цін Геннадій Рябцев вбачає, що у липні середня вартість дизельного пального (ДП), нарешті, стане нижчою за вартість бензину. Тобто тривала цінова аномалія зникне. ДП історично завжди було дешевшим за А-95, але після воєнних подій на Близькому Сході його вартість стрімко зросла через різке зниження пропозиції з боку світових виробників.

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«Гуртові ціни на ДП в червні помітно знизились, тому у роздробі дизпальне у липні подешевшає ще на 1,5–2 грн/л. Стосовно бензину: трейдери спекулятивно не знижуватимуть ціну, навіть можуть її підвищити, мотивуючи дороговизною спиртобензину, хоча насправді це не відповідає дійсності. В окремих мережах, насамперед регіональних, літр бензину може подешевшати на 1–1,5 грн. Підсумовуючи, можна сказати: швидкого зниження цін на пальне не буде, на відміну від швидкого підвищення у березні і квітні, коли нафта зросла в ціні з 70 до понад 100 доларів за барель (159 л). Індикативна ціна на ДП на кінець липня — 75 грн/л, на А-95 — 76 грн/л. Але для власників дисконтних карток великих мереж відомих брендів діятимуть знижки на пальне до 4–5 грн/л. Автогаз продовжить дешевшати, бо український ринок насичений. Ціна буде близькою до 40 грн/л, це помітно нижче, ніж у червні», — сказав експерт.

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