За словами міністра юстиції, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, під час надання яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Хочеш отримати держпослугу – покажи військовий квиток. Суспільство шокувала гучна заява міністра юстиції Дениса Малюськи. Ймовірно, для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов’язаного у держустановах тепер вимагатимуть військово-облікові документи.

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Гучна заява Малюськи

У військовозобов'язаних громадян України дедалі частіше вимагатимуть військово-облікові документи для надання державних послуг. Йдеться насамперед про послуги, необхідні для "особистого комфорту". Таку гучну заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись":

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"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес продовжується. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він з'являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава вимагатиме військово-обліковий документ".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові сюрпризи під'їхали! Що не можуть робити чоловіки без військового квитка?

Ба більше, міністр нагадав, що закон про адміністративні послуги передбачає, що під час звернення громадян по державні послуги у них можуть вимагати військово-облікові документи – ця норма діяла ще задовго до війни. За словами Малюськи, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, під час надання яких можуть попросити надати військово-обліковий документ. Згідно з заявою міністра юстиції, для отримання багатьох державних послуг чоловікам і так була потрібна наявність військово-облікових документів, але зараз це будуть контролювати жорсткіше.

Зокрема, це стосується:

отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу,

реєстрації місця проживання,

оформлення права власності на нерухомість,

вступу до навчальних закладів,

працевлаштування,

отримання водійського посвідчення та ін.

Однак для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного та дітей військовозобов’язаного.

Припинення надання консульських послуг

До речі, ще раніше українська влада "попіклувалася" про військовозобов’язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. 23 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видавання готових документів. Це пояснювали технічними причинами. Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які не оновили свої військово-облікові дані. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який був підписаний президентом, опублікований та набув чинності 18 травня 2024 року.

Згодом у МЗС дали роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

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Як оновити дані військовозобов’язаним за кордоном

За кордоном чоловіки призовного віку матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Але вручати повістки ніхто не буде. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода":

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним".

Нагадаємо, що оновити свої військово-облікові дані потрібно всім військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Зокрема і тим українцям, які перебувають за кордоном. Це можна зробити, звернувшись до консульських установ або через застосунок "Резерв+". Для реєстрації достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано.

Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов’язаного, призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Однак "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна.

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