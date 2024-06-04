Нові тарифи на електроенергію, відключення світла, зростання податків і цін на пальне – що чекає на українців

У червні в Україні підняли тариф на світло, а також почалися довготривалі відключення електроенергії.

В Україні від червня зросли ціни на електроенергію, громадян також попередили про довготривалі відключення світла. Найближчим часом зростуть ціни і на пальне, прогнозується підвищення податків.

Які зміни чекають на українців найближчим часом – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Підвищення тарифу на світло

Від початку червня в Україні вартість електроенергії збільшилася майже на 64%. Відтепер новий тариф становитиме 4,32 грн/кВт для всіх споживачів незалежно від обсягу споживання і діятиме до кінця квітня 2025 року.

Тариф на світло для будинків з електроопаленням

Рішенням уряду також передбачено зміни для побутових споживачів, у будинках яких встановлено електричне опалення. Для них діятиме окремий тариф:

споживання до 2000 кВт на місяць – 2,64 грн/кВт;

споживання понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт.

Як зміниться нічний тариф на електроенергію

Побутові споживачі, які встановили у своїх будинках двозонні лічильники, в нічний час з 23:00 до 07:00 можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом.

Нічний тариф становить 50% вартості звичайного тарифу. Від 1 червня 2024 року за спожиту вночі електроенергію платитимуть 2,16 грн за кіловат.

Як повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, додаткові кошти від населення, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

За її словами, – це вимушений крок, на який пішла держава через значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Відключення світла по 10 годин

Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив, що українцям слід бути готовими до того, що взимку відключення світла можуть тривати 10 годин. Наразі ситуація в енергетиці надскладна, адже РФ завдає прицільних ударів по енергосистемі.

За його словами, підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

"Підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно 2024-го бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна. Ми її бачимо на початку літа. Вона буде взимку, на жаль, ще складнішою", - заявив Нагорняк.

Нагорняк додав, що за температури 10 градусів – українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин – без нього. Таким бачить фахівець середньостатистичний сценарій цієї зими.

У Києві – найсуворіші графіки

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у Києві та Київській області діятимуть найжорсткіші в Україні обмеження подачі електроенергії. І найближчим часом ситуація не зміниться, адже така ситуація з графіками у столиці пов'язана з великою кількістю критичної інфраструктури.

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Якщо у більшості регіонів відключення світла становлять від 4 до 8 годин без електрики, то у Києві світла не буде сумарно від 9 до 12 годин на добу.

Ціни на бензин і дизель різко зростуть

В Україні найближчим часом зростуть ціни на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про підвищення акцизів на цей вид продукції.

Підвищення акцизів, відповідно і цін на паливо відбуватиметься в кілька етапів.

Перший має відбутися вже в липні. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 359 євро за 1000 л (+68,1%), на ДП – до 330 євро за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 євро за 1000 л (у 5,32 разів).

Таким чином, ціна на бензин зросте до 57 гривень, ДП – до 55 гривень і більше. Найбільше підвищення цін очікується на автогаз.

Податки: скільки доведеться платити і що чекає на ФОПів

Вже цього року в Україні можуть підняти ставки на основні податки – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців.

Джерела видання OBOZ.UA. в уряді ще кілька тижнів тому озвучили пропозицію щодо підвищення податків – ПДВ та військового збору (фактично зросте ПДФО).

Однак в уряді досі офіційно не проголосували законопроєкт, щоб скерувати його на розгляд до Верховної Ради.

Підвищення військового збору

Військовий збір в Україні підвищать від 1,5% до 5%. Це найсуттєвіше підвищення. Такий збір – фактично частина податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Крім того, його треба буде платити під час продажу нерухомості, купівлі предметів розкоші.

"Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети", – повідомило джерело в уряді.

Наприклад, на сьогодні з доходу у 20 тис. грн треба заплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору – загалом це становить 3 900 тис. грн. Після підвищення доведеться заплатити вже 23% – тобто 4 600 грн.

Підвищення ПДВ

В уряді планують підвищити і податок на додану вартість (ПДВ). Зараз ставка перебуває на рівні 20%.

"Точне рішення, на яку суму треба підвищити податок, поки що не ухвалили – або на 2%, або на 3%. Не менше", – повідомив співрозмовник в уряді.

Зростання цін на продукти

Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу – збільшити ставки акцизного податку на пальне.

Якщо Верховна Рада проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас, бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

"Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень — це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар", - розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів пальне в Україні стрімко подорожчає і буде коштувати як в Європі – біля 75-80 грн за літр.

Що буде з курсом долара

За словами фахівців, в Україні триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

"Це дозволить зберігати привабливість гривневих активів для населення та бізнесу і не підігріватиме девальваційні настрої", – пояснив керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, гривня "поволі перебралася в новий курсовий діапазон – 40-41 за долар".

"Саме в цьому коридорі найближчим часом відбуватимуться курсові коливання", – прогнозує Шевчишин.

Фінансові експерти також кажуть про подальшу девальвацію гривні, проте суто під контролем Нацбанку.

НБУ встановив офіційний курс валют на 4 червня. Долар втратив у ціні 5 коп. Євро – 9 коп:

курс долара – 40,48 грн;

курс євро – 43,89 грн (-9 коп.)

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