Нові тарифи на світло шокують українців: скільки коштуватиме електроенергія і чому відключень не уникнути

Уже цього тижня буде ухвалено остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію для населення.

В Україні ціни на світло зростуть майже удвічі. Ба більше, нові тарифи не врятують від відключень, які влітку можуть стати ще жорсткішими.

Чому обмеження посиляться у спекотні дні, скільки доведеться платити за електроенергію та кому не відключатимуть світло – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Електроенергія здорожчає: коли і на скільки

Уже цього тижня буде ухвалено остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Відтак, нові тарифи потенційно запрацюють вже від 1 червня. За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії. Таку інформацію підтвердив і Микола Колісник, заступник міністра енергетики України – в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

Нагадаємо, нинішній тариф діє від 1 червня 2023 року і становить 2,64 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. Однак, українське суспільство непокоїть, який тариф буде встановлено наразі. Ймовірно, буде тариф 4,80 грн для користувачів, які споживають понад 100 кВт на місяць. Таку цифру озвучив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Тариф може зрости майже вдвічі, хоча раніше називали дещо нижчі цифри. Наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год, потім йшлося про 4 грн/кВт-год. Про це повідомляло видання РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку.

Народний депутат Олексій Кучеренко також зазначав про те, що, за його даними, новий тариф може бути в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Додамо, що тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже, від постачань військової допомоги від партнерів.

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Відключення світла

Але навіть підвищення тарифу не врятує Україну від відключення світла, які пов'язані з суттєвими руйнуваннями в енергетиці. Ба більше, такі відключення можуть застосовуватись найближчі два роки. Про це заявив віце-президент Energy Club Максим Немчинов в ефірі телемарафону.

Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть. Також дуже важливо встигнути підготуватись до наступної зими, бо протягом неї він також очікує відключень. Експерт наголосив, що внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це доведеться підняти тариф на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб’єктів.

В свою чергу, очільник "Укренерго" також підтвердив, що протягом літа, протягом осені і зими українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

Ба більше, в "Укренерго" зазначили, що у спекотні дні графіки відключення світла можуть бути жорсткішими. Як виявилось, сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими.

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Пріоритет – обʼєкти критичної інфраструктури

Однак в Україні будуть діяти справедливі графіки відключення світла. Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову. У документі визначено перелік пріоритетних об'єктів, які не відключатимуть від електрики. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та йдеться у постанові уряду.

Зазначається, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію, а також ВР. Для цього обласні військові адміністрації та Київська МВА повинні підготувати та затвердити переліки критично важливих об’єктів. Щодо кожного об’єкта перелік повинен містити найменування, місцеперебування, за яким здійснюється відбір потужності, визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Ця постанова набуде чинності через місяць після її опублікування. Вона діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися "Пунктами Незламності". Зокрема, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів.

Як повідомляли раніше, у Міненерго розповіли про свої плани щодо підняття цін на світло.

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