Нові тарифи на проїзд у Києві: чому киян змушують робити три пересадки і переплачувати

Поки чиновники розмірковують над впровадженням єдиного білету, киянам доведеться платити за кожну пересадку

Реклама

У Києві триває підготовка до підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. У КМДА офіційно озвучили собівартість однієї поїздки, і вона відрізняється від попередніх цифр. Якщо раніше собівартість наземного транспорту озвучувалася у 37 гривень, то тепер її оцінюють у 44 гривні. Щодо собівартості поїздки у метро в 64 гривні, то її, як ім’я Волдеморта, вголос не називають, щоб не дратувати людей.

ТСН.ua розбирався, чому так відбувається, коли чекати на здорожчання, яким воно буде та які ще зміни в оплаті проїзду наразі розглядає влада.

Проїзд у Києві: аргументи на користь підвищення тарифів

Серед основних причин майбутнього зростання вартості проїзду в Департаменті транспортної інфраструктури називають те, що Київ не змінював тарифи з 2018 року — вони залишалися на рівні 8 гривень.

Реклама

Перегляд вартості вважають необхідним кроком, щоб зменшити навантаження на бюджет та спрямувати кошти на критичні потреби, зокрема на підготовку до опалювального сезону. Фахівці також зазначають, що багато українських міст зважилися на підвищення вартості перевезень навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

Офіційно в Департаменті заявили, що економічно обґрунтована вартість у наземному транспорті складає 44 грн, а в метро вона «ще вища». Там пояснюють, що вже раніше надали ЗМІ інформацію щодо собівартості поїздки у метро — 64 гривні.

Процедура перегляду ціни на проїзд: без чуток і поспіху

«Мова не йде про встановлення саме такої ціни на проїзд. Наразі кінцева вартість підраховується фахівцями Департаменту економіки. Остаточної цифри ще ні в кого немає. Варто дочекатися прорахунку від економістів», — пояснюють ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури.

Процес формування тарифу виглядає так: транспортні підприємства надають свої розрахунки на основі реальних витрат, а Департамент економіки їх перевіряє, перераховує та виносить остаточний вердикт.

Реклама

«Коли Департамент економіки закінчить підрахунок — краще запитати у них. Але запевняємо, що процес перегляду тарифів для громадського транспорту Києва точно не буде швидким і займе мінімум два-три місяці», — зауважують у відомстві.

При цьому влада запевняє, що всі пільги для пасажирів залишаться без змін.

Впровадження єдиного пересадкового квитка у Києві

Паралельно з тарифними змінами місто опрацьовує можливість впровадження нової системи оплати проїзду — єдиного пересадкового квитка. Він може об’єднати метро, автобуси, трамваї та тролейбуси в одну систему, про що неодноразово просили кияни.

Наразі розглядаються різні варіанти того, як він може працювати:

Реклама

Квиток на час : наприклад, на 1 годину 20 хвилин.

Можливість пересадок : за цей час пасажир зможе змінити три види транспорту (метро, автобус, трамвай), заплативши лише один раз, щоб дістатися на роботу або додому.

Вартість: ймовірно, такий квиток буде дорожчим за разову поїздку, але його фінальна ціна ще вираховується.

Наразі опрацьовується можливість його впровадження і вивчаються всі супутні питання, але чи буде єдиний квиток запроваджений і коли саме — невідомо.

Експертний погляд: чому цифри на проїзд у Києві різняться?

Експерти зазначають, що міська влада з самого початку на диво дуже швидко надала інформацію, що собівартість однієї поїздки становить у наземному транспорті 37 гривень, а у метро — 64 гривні. Що і було озвучено в етері одного з телеканалів.

«А вже пізніше з’явилася інформація про собівартість у наземному транспорті — 44 гривні, а в метро — це загадкове „ще більше“. Зрозуміло, чому таке формулювання, бо це просто захмарна цифра, яка адекватно не сприймається людьми, і це цілком логічно. Взагалі порядок цифр у 37, 64 і 44 гривні багатьох, м’яко кажучи, здивував як пасажирів, так і активістів», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування.

Останні взялися за самостійний прорахунок транспортного тарифу, адже бухгалтерська звітність «Київського метрополітену» та «Київпастрансу» є доступною у відкритих джерелах, а дані про пасажиропотоки публікуються як офіційна статистична інформація.

Реклама

«Активісти поділили одне на інше, і у них вийшло, що реальна собівартість перевезень одного пасажира — 26 гривень. Це якщо рахувати прямі витрати метрополітену. Тому активісти зробили висновок, що все, що у підземці «докрутили» до 44 чи до 64 гривень — це просто амортизація їх активів. Я особисто вважаю, що там закладена не тільки амортизація, а й майбутні капітальні витрати, які планує виконати підприємство», — розповідає Дмитро Беспалов.

Необхідність прозорих розрахунків у Києві

Він підкреслює, що влада сама заплутала людей, озвучуючи різні цифри. Тому і висновок: собівартість перевезення одного пасажира в Києві є невизначеною. А її потрібно чітко визначити перш ніж взагалі згадувати про зміну тарифу.

«Маємо набір із цифр — 26, 44 і 64 гривні. Це для будь-яких фінансових розрахунків надто велика різниця. Не було б питань, якби ця різниця становила 10 чи 15 копійок. Але тут розбіжність грандіозна — від 26 до 64 гривень! Я б на місці мера Києва змусив би підлеглих більш детально все перерахувати, адже збільшення тарифів на проїзд — це передусім політичне рішення, і тут не має бути жодної невизначеності з собівартістю поїздок», — зауважує Дмитро Беспалов.

Експерт додає, що фахівці, які розраховують собівартість, мають враховувати не лише поточну ситуацію, а й робити більш далекоглядні прогнози, бо ж тариф піднімається не на один день, а як мінімум до кінця року.

Реклама

«Місту потрібно мати прогнозну собівартість на 2026 та наступний 2027 рік. Фахівці мають прогнозувати, скільки у них буде пасажирів і якими будуть витрати на їх перевезення. Звісно, що в умовах війни робити це непросто, бо ситуація є нестабільною як з енергетикою, так і з паливно-мастильними матеріалами. Але тим не менш це потрібно робити, готувати можливий сценарій, а далі на його основі ухвалювати політичне рішення», — зауважує експерт.

Тарифи на проїзд у Києві: прогнози щодо фінальної вартості — 20 чи 30

Дмитро Беспалов каже, що, незважаючи на різну собівартість поїздок, на його думку, місто на 70% не наважиться зробити тарифи на проїзд у Києві найдорожчими в Україні.

«Можливе підвищення до 20–25 гривень, і тоді вартість поїздок у громадському транспорті столиці не буде найдорожчою в Україні, а зрівняється, наприклад, з львівською, де вже 25 гривень. Але є 30%, що Київ все-таки наважиться на такий крок і зробить максимально високий тариф — 30+ гривень», — каже експерт.

Він додає, що за такого сценарію не здивується, якщо у підсумку виявиться, що київський громадський транспорт стане найдорожчим не тільки в Україні, а й, скоріш за все, у деяких країнах Європи.

Реклама

«Це якщо розглядати з позиції тарифної моделі. У Європі орієнтуються на абонементні поїздки. Тобто, якщо перераховувати вартість поїздки для пасажирів, то там вона може бути навіть дешевшою ніж у Києві. У європейських країнах діють зональні або годинні тарифи, і там пасажир платить за всю поїздку, скільки б він пересадок не зробив. А в Києві містяни мусять платити за кожну пересадку. І за такої системи оплати проїзду люди будуть кожного разу платити по 25 чи 30 гривень», — зауважує Беспалов.

«Київпастранс» та метро: специфіка київської транспортної моделі

Експерт пригадує: коли у 2015 році він з колегами розробляв транспортну модель столиці, то коефіцієнт пересадковості у Києві був на рівні 1,5.

«Тобто пасажир у транспорті Києва робив у середньому півтори пересадки. Тому, роблячи зараз тариф у 20, 25 чи 30 гривень, треба розуміти, що для людей, які не мають пільг або не купують гуртові поїздки за нижчу ціну, разова поїздка буде коштувати у 1,5 рази більше. У Києві, на жаль, не всі можуть доїхати до потрібного місця одним транспортом», — пояснює експерт.

Щодо можливості запровадження у Києві єдиного квитка на три види транспорту, який буде діяти понад годину, експерт вважає, що запровадити таку модель проїзду зараз місту буде складно.

Реклама

«Передусім це пов’язано з тим, що „Київпастранс“ та „Київський метрополітен“ — це різні підприємства, які збирають кошти на різні рахунки. Тому, щоб єдиний квиток запрацював, потрібно провести серйозну реформу. А ще ж є приватні маршрутні таксі, які підвозять людей до метро. Інтеграція без них у єдину систему лише комунальних підприємств не запрацює на повну потужність. Тому тут все складно. Насправді таку реформу Київ мав би готувати ще років десять тому, щоб запровадити нормальну європейську тарифну модель. Зараз столиця нагадує студента, який не готувався до сесії і в останній момент намагається щось вигадати. Сумнівно, що це дасть потрібний ефект», — підсумовує Дмитро Беспалов.