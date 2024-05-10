Нові вибухи і прильоти в Росії: куди влучило цього разу

В ніч проти 10 травня росіяни знову відчули, що таке справжня війна.

Новий день — нова “бавовна” у Росії. Окупанти жаліються на нові гучні прильоти в глибині РФ. Невідомі дрони влупили по ще одному потужному НПЗ тепер уже в Калузькій області. Кошмарили дрони і Підмосков’я.

Детальніше про нічну атаку БПЛА у Росії, куди летіли і як реагували росіяни, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Неспокійно у Калузькій області

В ніч проти 10 травня росіяни знову відчули, що таке справжня війна.

А прилетіло неабикуди, а в найбільший у Калузький області нафтопереробний завод з ледь не поетичною назвою “Перший завод”. За словами місцевих, перед вибухом на підприємстві вони чули звуки схожі на проліт дронів.

Зізналася у власній невдачі і місцева влада. Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що полум’я швидко загасили: “Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства в Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації загоряння. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства”.

Варто згадати, що під удар безпілотників “Перший завод” під Калугою потрапив не вперше. Минулого разу його атакували дрони ГУР ще 15 березня і теж успішно.

Але спалося погано московитам не тільки в Калузі. В Міноборони РФ повідомили, що нібито збили дрони ще й над Брянською, Бєлгородською областями та навіть у Підмосков'ї: “Черговими засобами ППО було знищено п'ять українських БПЛА, з яких: три — над територією Брянської області, один — над територією Московської області та один — над територією Бєлгородської області”.

Гучно було і в Бєлгороді

Близько 9 ранку гучно було і в Бєлгороді. Там оголосили ракетну небезпеку, а губернатор закликав людей не підходити до вікон. Згодом у Мережі з’явилися фото нібито збиття ракет над містом: “Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито дві повітряні цілі на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає. Дані уточнюються”.

НПЗ у Башкірії

З огляду на останні події, можна з упевненістю сказати, що звуки сирени та вибухів стали для росіян вже звичними. 9 травня невідомі дрони вітали росіян з “Дньом пабєди” в Башкірії. Там БПЛА влучили у крегінгову установку газпромівського заводу “Салаватнефтеоргсинтез”. Як видно на численних відео, прилетів туди чималенький дрон, скоріше схожий на малий літак. Такий самий колись прилітав і на завод “Шахедів” у Татарстані.

Що у Краснодарському краї

9 травня атакували безпілотники і нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Як розповів співрозмовник видання NV, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.



“Сезон „бавовн“ на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни”, — йдеться в матерілі NV.

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