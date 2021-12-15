Нові вимоги Польщі для українців: на кордонах величезні черги, люди стоять у заторах понад добу

Нові вимоги Польщі для українців: на кордонах величезні черги, люди стоять у заторах понад добу

Польща посилила правила в'їзду для українців, внаслідок чого на кордоні виник колапс.

Cьогодні від опівночі нові вимоги на перетин кордону запровадила Польща. Тепер для в`їзду окрім сертифіката про вакцинацію потрібен ще свіжий тест. Це умова для громадян країн, які не входять до Євросоюзу.

Чи знали про це мандрівники і яка ситуація на пунктах пропуску, йдеться 15 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

На пункті пропуску Шегині-Медика у черзі на виїзд з України стоять півтори сотні легковиків. Затор розтягнувся на два кілометри. Утворилася черга через нові вимоги щодо перетину кордону. Польща їх ухвалила раптово, тож люди були заскочені зненацька. Новину дізналися вже приїхавши на кордон і почали швидко шукати пункти тестування. Найближчі розташовані за 20 кілометрів, у місті Мостиська.

Наплив людей великий, результату доводиться чекати по 40 хвилин тому і виникло скупчення авто. Мобільна лабораторія є у самому пункті пропуску, але туди ще треба доїхати.

"Завтра-післязавтра ми очікуємо прибуття мобільної лабораторії, яка буде розташовуватися перед нашим пунктом пропуску. Це нам полегшить роботу, а люди вже будуть знати, прибувати завчасно і робити тестування і таким чином вже будуть з тестом заїжджати на територію пункту пропуску", — розповіла заступниця керівника відділення інспекторів прикордонної служби "Шегині" Валентина Скред.

Польща посилила вимоги до перетину кордону – яка ситуація на пунктах пропуску | Новини світу

У черзі люди розповідають, що чекають на кордоні уже 24-27 годин.

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Результат тесту має бути перекладений на польську або англійську мову. Не важливо, чи це ПЛР, чи антиген — він має бути зроблений не раніше, ніж за 24 години до подорожі. Негативні тести мають мати всі мандрівники — і вакциновані теж.

Нова вимога не стосується дітей, які відвідують садки на території Польші або сусідніх держав, а також учнів, які навчаються у тамтешніх школах та опікунів що їх супроводжують.

Особи, що не нададуть негативний результат тесту, матимуть відбувати обов’язковий двотижневий карантин.

Карантин у Польщі посилюють через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму "Омікрон". Скільки часу діятиме це обмеження, поки що не відомо.

Нагадаємо, що Італія закрила свої кордони навіть для вакцинованих українців.

Раніше ЄС оновив "зелений список" країн, проте України там немає.

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