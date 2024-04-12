Нові високоточні ракети Кремля: приголомшливі подробиці знищення Трипільської ТЕС

Стало відомо, чим Росія 11 квітня знищила Трипільську ТЕС на Київщині. Схоже, Кремль чи не вперше застосував нові високоточні ракети і фахівці кажуть, що вони небезпечніші ніж “Кинджали”. Чим росіяни тепер б'ють по українській енергетиці, як це коментують у РФ, чи справді в України закінчилися ракети для ЗРК Patriot і чи можливо уникнути блекаутів?

Всі подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Чорний день” для енергетики

11 квітня стало справжнім “чорним” днем для української енергетики! 40 дронів та стільки ж ракет різних типів: від крилатих до аеробалістичних — Росія за лічені години запустила по кількох регіонах України. Найбільшої шкоди росіяни завдали Київщині — вони вщент зруйнували Трипільську ТЕС — підприємство, яке виробляло понад 50% всієї електроенергії для столичного регіону, а також живило Житомирщину та Черкащину.



“Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

«Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось», - голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота”, — йдеться у повідомленні Центренерго.

Ракети, небезпечніші за “Кинджали”

Для удару по Трипільській ТЕС рашисти застосували нову крилату ракету, яку до того запускали лише кілька разів за всю війну. Журналісти видання Defense Express з посиланням на власні джерела запевняють, що аналіз уламків дозволяє точно назвати тип ракет, які прилетіли по ТЕС. Це російські дозвукові крилаті ракети Х-69, які запускають з літаків тактичної авіації РФ — Су-34 та Су-35. Максимальна дальність — 300-400 кілометрів, а швидкість менша, ніж у ракети “Кинджал”, утім сукупність різних факторів доводить, що для України це небезпечніше ніж “Кинджали”. Джерела “Суспільного” у правоохоронних органах повідомили, що по Трипільській ТЕС прилетіло аж 5 таких ракет.



“Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинджал", використанням РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією.

По-перше, її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К.

Також її використання, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може мати більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв”, — пише Defense Express.

Х-69 чи “Кинджал”?

Так, ця ракета не така далекобійна, але це лише теорія. Насправді ж, якщо замислитися — 400 кілометрів достатньо, щоб кошмарити Україну, крім Закарпаття, і пояснимо чому.

Ось мапа з радіусом ураження цієї ракети і гіпотетичні пускові райони. А якщо додати туди Білорусь, яка на початку війни дозволила рашистам бити зі своїх землі та неба по Україні, то під загрозою опиниться і весь захід України. Поки ж Москва не виробляє їх у товарних кількостях, ми навряд чи побачимо ці ракети аж так часто, кажуть експерти.



Прокоментували нову загрозу і у Повітряних силах. Речник ВПС Ілля Євлаш розповів, що наразі у ЗСУ знають про російську Х-69:

“Це покращена система версії ракети Х-59. Наразі, так, як ви правильно зазначили, встановлюється, яка саме була це ракета, який саме був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році. Тобто, ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак, усе залежить від успішності їх продукування. Наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим. Наскільки їм буде вдаватися роздобути ці важливі деталі”.

Ситуація ж в українській енергетиці зараз дуже складна. Настільки, що українців, як колись, знову просять економити електроенергію у пікові години споживання — з 7 по 10 вечора, зауважив 11 квітня директор компанії “Yasno” Сергій Коваленко:



“Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.

Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою”.

Не виключено, що на Україну та зокрема Київщину чекатимуть блекаути і це перспектива найближчих місяців, заявив в ексклюзивному коментарі ТСН.ua експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко:



“Києву та Київській області зараз нічого не загрожує. Навіть були введені обмеження постачання електроенергії у мережу від сонця. Але, якщо обстріли з боку Росії будуть і надалі повторюватись, то відключення електроенергії у Київській області можливе у найближчі місяці. Також не варто забувати, що були спроби росіян влучити в Київську ГЕС, а вона покриває певну частину генерації електроенергії на піку навантаження. Також були спроби росіян влучити у ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у столиці та Дарницьку ТЕЦ. Якщо росіяни продовжать бити по цих об’єктах, ми просто залишимося без покриття пікового навантаження та станемо повністю залежними від імпортної електроенергії”.

На що чекати українцям?

Експерт додав, що спрогнозувати все точно не можливо, бо ситуація залежить від багатьох різних факторів, але те, що можна сказати точно — рашисти змінили тактику і точково б’ють саме по енергогенерації України і поки, на жаль, їхні ракети досягають цілей.

Українці обурились

11 квітня Мережа палала від гніву українців. З’явилася інформація про те, що уряд пообіцяв захистити українські енергооб’єкти ще минулого року та виділив на це купу грошей. Лише на захист Трипільської ТЕС нібито пішло аж 9,7 мільярди гривень. Народні депутати навіть викликали до себе на килим двох відповідальних за укріплення енергетики: голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Але ті виявились у відрядженні.



Насправді, ж інформації про виділення таких шалених коштів у вільному доступі знайти не можна. Про це є лише ва офіційні повідомлення: про виділення урядом додаткових 9,7 мільярдів гривень на укріплення об’єктів енергетики загалом та стаття на сайті Центренерго, де вони відзвітували про завершення робіт по захисту станції від “уламків ракет, непрямого влучання дронів та інших загроз”.

Як насправді укріпили енергооб’єкти?

Про суми тут взагалі мова не йде. Інформації про те, як і чим саме мали укріпити ТЕС, у вільному доступі також не багато і це логічно — не треба це розповідати рашистам. У Мережі лише чутки і пропозиції: встановити антидронові сітки, побудувати бетонні саркофаги, або навіть закопати ТЕС під землю. Що з цього взагалі можливо зробити швидко і не за шалені мільярди, сказати важко навіть експертам.

У Центренерго заявили, що реально може допомогти лише ефективна ППО. Без неї відбудовувати ту ж Трипільську ТЕС просто марна трата часу, сил і грошей.

“Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення.

Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони — це, м'яко кажучи, марна справа буде”, — про це повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота.

А з ППО наразі в Україні м’яко кажучи складнувато. 11 квітня військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке вийшов із приголомшливою заявою. За його інформацією, в України закінчились ракети для ЗРК Patriot та IRIS-T:

“Як я сказав кілька тижнів тому (майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також виснажені або знищені більшість інших запасів ППО. Це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Тільки злість”.

Що мав на увазі аналітик?

Пізніше аналітик уточнив, що його слова базуються на власних оцінках. Нібито за кілька тижнів до удару, його джерело, знайоме з ситуацією з ракетами ППО в Україні, поділилось з ним інформацією про реальну кількість ракет. І з такою інтенсивністю ударів по Україні, вони мали закічнитися. У Повітряних силах на це також відреагували, але без деталей. Попросили українців не панікувати, але й чесно вказали, що ракет хотілось би побільше:

“Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T) та боєприпаси для них. Тому, звісно, що нам потрібно більше ракет. Партнери знають, скільки у нас є ракет. Знають, скільки нам необхідно ще. Однак не варто вдаватися паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішні результати, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 з 17 шахедів. Майже 100%”.

Росіяни не зупиняться

Рашисти точно продовжать бити по українській енергтиці і далі, зокрема, тому що мають результати. Зараз вони змінили тактику ударів, каже військовий експерт Олександр Коваленко. Удар 11 квітня не був таким масованим, як колись, але ракети і дрони летіли по менш захищених регіонах і групами, щоб виснажити ППО:

“2022 року вони обрали іншу тактику. Коли командувачем російських окупаційних військ став Суровікін, то він обрав тактику ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Зараз ми бачимо, що вони зробили роботу над своїми помилками і зараз бачать наслідки своїх ударів. Вони будуть їх продовжувати, фактично знищуючи всю критичну інфраструктуру”.

ППО Києва зіб’є ракети?

На думку експерта, Київ у цьому плані в Україні захищений найбільше, тож і бити по ньому рашисти, скоріш за все, будуть в останню чергу:

“А наостанок вони залишать Київ. У самому кінці вони витрачатимуть свій боєкомплект на Київ. Різниця полягає винятково в тому, що у них все ж боєкомплект обмежений. У них немає нескінченних запасів, тому між ударами будуть паузи. Ці паузи будуть поступово збільшуватися, і в цей період важливо ухвалити відповідальне рішення, щоб підвищити безпеку України. Але зауважу, що з урахуванням того, що від кінця 2022 року кардинальних змін не було зроблено, у мене з цього приводу немає якогось оптимізму.

Кажучи про кардинальні зміни, я маю на увазі не часткові рішення, які були ухвалені і вони ефективні. Нагадаю, Україні було обіцяно передавання пускових установок ЗРК Patriot ще наприкінці 2022 року — на початку 2023-го США, Німеччиною та Нідерландами. Німеччина й Нідерланди свої обіцянки виконали. Від США, які обіцяли три батареї, а це 24 пускові установки, які могли б закрити три великі міста-мільйонники, наразі не отримано”.

Скільки Patriot може отримати Україна?

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 батарей Patriot, щоб прикрити найбільші міста України і цим значно підсилити ППО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що його команда знайшла аж 100 таких систем у партнерів, які нібито використовують неефективно — вони двійками стоять біля портів та аеропортів в Європі, а це явно надлишок. Попри всі попередні цифри, Кулеба орієнтується на іншу — спочатку Україна хоче отримати 7 Patriot. 6 з них прикриють найвразливіші місця, а сьомий стане новим “блукаючим петріотом”.

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