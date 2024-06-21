Новим генсеком НАТО може стати Марк Рютте: як це вплине на підтримку України

Нідерландський премʼєр Марк Рютте готується очолити НАТО. Цього тижня він зміг заручитися підтримкою всіх 32 країн Альянсу. І це не дивує - про дипломатичні таланти Рютте ходять легенди. Він протримався в премʼєрському кріслі впродовж 14 років і пережив не одну урядову кризу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної.

"Марк Гудіні" - так Рютте прозвала нідерландська преса за майстерність уникати відставки. Чотирнадцять років у премʼєрському кріслі - рекорд Нідерландів. З європейських політиків довше протримався тільки угорський премʼєр Орбан.

Єдина прогалина в ідеальній політичній картинці - особисте життя. У свої 57 років Рютте ніколи не був одружений, ба навіть помічений на побаченні. На колег-можновладців дивиться з висоти майже двометрового зросту. Для українського президента робить виключення - теплі обійми двох політиків камери фіксували від Гааги до Одеси.

З початку повномасштабного вторгнення Нідерланди передали Україні зброї на чотири мільярди євро. За керівництва Рютте країна розміром із Одеську область увійшла в пʼятірку наших найбільших донатерів. Але різку зміну політики НАТО щодо України ми навряд чи побачимо.

НАТО

"Війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни", - сказав Марк Рютте.

Крісло генерального секретаря альянсу Рютте пропонували мінімум двічі - обидва рази ініціатива виходила з-за океану. Сполучені штати одними з перших схвалили кандидатуру нідерландського премʼєра й нині.

Повноваження Єнса Столтенберга спливають у жовтні - за лічені тижні до виборів у США і можливого повернення Трампа. В альянсі очевидно розраховують на дипломатичні таланти Рютте - Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати забагато витрачають на оборону і навіть погрожував вийти з НАТО.

"Нідерландський уряд на чолі з Рютте пішов у відставку у липні двадцять третього. На виборах його партію переміг націоналіст і євроскептик Герт Вілдерс. Але поки одіозний політик півроку домовлявся про коаліцію, Рютте встиг проштовхнути кілька важливих для нас рішень. Зокрема додатковий мільярд на зброю для України цьогоріч. Важливий сигнал напередодні призначення нового секретаря НАТО", - зазначає кореспондентка ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 21 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: