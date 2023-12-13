Новим прем'єром Польщі став Туск: політолог пояснив, як це вплине на Україну

Найближчі чотири роки Польщею керуватиме уряд "Громадянської коаліції" на чолі з премʼєром Дональдом Туском. Історик за фахом, дуже досвідчений політик очолив цей пост уже втретє. Також упродовж пʼяти років Туск був президентом Європейської Ради. Він активно підтримував українські євроінтеграційні прагнення і засуджував російську агресію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької для ТСН.

Про що говорив Туск у сеймі

Дональд Туск у сеймі говорив передусім про виклики, які постануть перед його урядом, зокрема, про міжнародну політику. Туск наголосив, що Польща є і буде ключовою сильною, суверенною ланкою НАТО. Польща буде стабільним, впевненим у своїй силі і важливості партнером США і що Польща відновить позицію лідера ЄС.

Понад 5 хвилин новий премʼєр Польщі говорив про Україну. Наголошував на необхідності і далі допомоги країні, які бореться за головні цінності цивілізовано світу. Під час цих слів Туск навіть стукав кулаком по трибуні.

"Ми бачимо сьогодні як Володимир Зеленський пробує заново переконати світ про те, за що насправді йде гра. Що війна, що атака Росії на Україну - це атака на нас усіх. Будемо, і розраховую на співпрацю всіх політичних сил, голосно і рішуче домагатися повної мобілізації вільного світу, світу Заходу в допомозі Україні в цій війні. Тут нема жодної альтернативи. Я вже не можу слухати деяких європейських політиків, політиків інших держав Заходу котрі говорять про втомленість ситуацією в Україні, вони втомлені. Вони говорять в обличчя Зеленському, що вже не мають сили, що вже вичерпані", - сказав Туск.

Також новий премʼєр зазначив, що Україна бореться за євроінтеграцію і цей бій почався на Майдані, коли українці вирішили доєднатися до ЄС. Також Туск певен, що лише об'єднаний Захід може допомогти Україні виграти цю війну, бо ця війна точиться саме за ці цінності.

Згадав Туск і про блокаду на кордоні. Повідомив, що знайшов спосіб, аби з одного боку врахувати інтереси протестувальників, перевізників, а з іншого – негайно розблокувати кордон з Україною.

Польський сейм

Як зміняться стосунки між Польщею та Україною - думка польського політолога

Політолог Якуб Ольховський каже, що поки зарано говорити про те, як змінитись ситуація у Польщі.

За його словами точно зміниться підхід до закордонної політики. Ця зміна буде стосуватися західного керунку, відносин з ЄС. Щодо України, то на думку політолога, Польща без сумніву буде надалі підтримувати Україну особливо в питаннях оборони проти російської агресії



"Останнім часом ми мали різні кризи в наших стосунках - зернова, блокада на кордоні. Відносити напружені, але це не означає, що вони будуть гірші. Чи будуть вони кращі - залежить від обох сторін", - зазначив політолог.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Прем'єр вже втретє! Уряд Польщі очолить Дональд Туск – як зміни вплинуть на Україну?

Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

Також новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

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