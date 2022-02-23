Новини Донбасу: загинув військовий, обстріли дитсадка та поранення цивільних

Станом на зараз українські військові нарахували 59 ворожих обстрілів.

Сьогодні вдень, 23 лютого, російські бойовики обстріляли Зеленопілля, влучили в дитячий садочок, а також поранили мирну жительку селища Миколаївка неподалік від Волноввхи ­– снаряд влучив у її будинок.

Про це йдеться 23 лютого в сюжеті ТСН о 19:30.

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Найінтесивніші розриви снарядів зафіксовані у Новотошківському. По ньому били з "Градів". Також накривали важкою артилерією Південне та Маріуполь. Загалом ворожі міни 120 калібру протягом дня вибухали на всій лінії розмежування.

Сержант 53 бригади, 51-річний Ігор Слівка загинув напередодні ввечері поблизу Новотроїцького Волноваського району. О 18:30 противник вдарив по його позиції з мінометів. Ігор був бойовим медиком бригади.

У місті Мар’їнка під Донецьком за годину до того поранило місцевого жителя. Андрій Болбат прийшов протопити в хаті і тут почався обстріл.

"Чую, хвилею вдарило у вітальні, двері аж відчинились – і тут другий, і тут відбувається другий вибух і я розумію, що артерія перебита і вдома я один", ­– розповив Болбат.

З перебитою артерією постраждалий доповз до сусідів, які в цей момент ховалися у підвалі. "Швидка" забрала пострадалого до Курахівської лікарні.

"Я в підвал вже тне спускатимусь. Що буде, те буде", – сказав поранений.

Важким видався вечір у тиловому селищі Муратове, що це неподалік від Сєверодонецька Луганської області. По селу били "Гради". Пізніше порахували – було 120 реактивних снарядів. Тільки дивом люди встигли заховатися. Одна з хат загорілася і пожежникам доводиться боротися з вогнем, тільки-но снаряди припиняють падати.

Вже вранці по світлинах добре видно, як порозвалювало дахи, як порозліталася цегла, у дворах вирви і всюди уламки.

У селищі Трьохізбенка Луганської області обстріли влучили в багатоквартирний будинок. Вибуховою хвилею повідчиняло двері, від снарядів повалило дерева.

Вже від опівночі до опівдня бойовики здійснили 34 обстріли: 610 боєприпасів і більшість – це артилерія. З них реактивні "Гради" – 120 ракет, ствольна артилерія – 121 снаряд, 272 міни.

На військових намагаютсья тиснути і морально. Бійцям надходять повідомлення з закликом покинути зону ООС. Але військові поянсюють це просто – загострення почалося, і, звісно, нікуди не збираютсья йти.

"Битимемось до останнього. Ми їх виженемо", – сказали військові.

В їхніх укриттях є написи про те, що життя треба зберегти, вдягнувши "бронік" та каску.

Ворог кидає тисячі снарядів, але і воїни вже звикли вчасно йти в укриття. Ворог же намагаєтсья влучити саме туди. Так військові показали фото, де зафіксований результат влучання в бліндаж. Приліт спричинив пожежу, люди не постраждали, але… В це укриття один з військових заховав свою собаку. Її звали Бріс і в свої сім місяців вона прийшла на війну разом з господарем. У День єднання минулого тижня вона переказувала вітання з передової разом з військовослужбовцями. Бріс було 3 роки і вона теж загинула в бою.

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