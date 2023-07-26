Новини з фронту: яка наразі тактика військ Путіна та нова хитрість окупантів вночі

Військові 59-ї бригади нині тримають одну з гарячих ділянок фронту, де ворог щомиті намагається прорвати нашу лінію оборони.

Про тактику російських військ та їхні невдалі спроби контратак розповіла кореспондентка ТСН Маргарита Потапова.

"Захована у хащах зеленого листя реактивна система залпового вогню калібром у 122 мм відпочиває після нічної зміни. Разом із нею і потомлений екіпаж", - розповідає кореспондентка.

Вона також розповіла про навідника Богдана, який опанував роботу у нічні зміни.

Робота у нічні зміни

23-річний Богдан у війську майже рік. За цей час опанував роботу у нічні зміни, коли наводитись на ворожі цілі в цілковитій темряві - завдання не для слабкодухих.

"Як бусолісту мені потрібно мати об'єкт, на який я буду орієнтувати бусоль. Під час нічної роботи ми працюємо з ліхтариками. Орієнтую бусоль на ліхтарик", - розповів Богдан.

Окупанти переважно вночі намагаються підбиратись ближче до наших позицій на Донецькому напрямку. За останні два тижні з особливою настирливістю, кажуть бійці. Бити ворогів допомагає російський лендліз - бойова машина на позивний "сепарка".

"Це кацапська машина вона була віджата у нас при контрнаступі на Херсон. Ми її привели до ума вона була вдарена відремонтували обслужили і працюємо на ній", - розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Ворон".

Новини з фронту Фото: ТСН

Аеророзвідка працює

Перепочивати бойовому розрахунку вдається недовго. Завдяки аеророзвідці зʼявляється нова робота.

Полями та ґрунтовими дорогами Донбасу реактивна система мчить, аби якнайшвидше вразити ворожу ціль осколково-фугасними снарядами. Працювати точково та за лічені хвилини ці хлопці, попри безсонну ніч, готові будь-якої миті.

Аеророзвідка підтверджує, що ворожа ціль знищена.

На рахунку цих бійців знищені ворожі склади з боєприпасами, пункти зосередження окупантів та ворожа піхота. Але попри досягнення екіпаж реактивної артилерії - ласа здобич для ворожої контрбатарейної боротьби. Під час чергового наведення по бойовому розрахунку починає стріляти ворожа артилерія.

Разом з бойовим розрахунком від ворожого заліза біжить і наша знаімальна група. На горизонті здіймаються стовпи диму, а земля здригається від вибухів. Ворог на Донецькому напрямку неабияк огризається, кажуть бійці.

Новини з фронту Фото: ТСН

Пітримка піхоти і штурмових груп

Від швидкості прицільної стрільби артилерії 59 бригади залежить чималий шмат ділянки фронту на Донеччині. І вони це добре знають. Щодня і щоночі ризикуючи власним життям вони рятують життя інших бійців.

Двоє бійців після цієї ворожої атаки отримали поранення. Водія бойової машини великий уламок дивом не зачепив в кабіні автівки.

Попри гарячий фронт, атаки окупантів і поранених побратимів їхні очі так само палають, коли приходить команда до бою.

Раніше військовий експерт назвав три сценарії завершення війни в Україні. Він розповів, що Україна пройшла приблизно половину великої війни. За його словами, як швидко вона закінчиться, залежить від кількох факторів.

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