Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: як записатися і які бригади найпопулярніші

ТЦК тепер не зможуть направити новобранця-рекрута служити в іншу військову частину! А лише в той підрозділ, який йому видав рекомендаційний лист.

І є цього тижня важлива новація від Міністерства оборони – новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України.

Добровольці, які пішли до Центру рекрутингу й обрали якусь бригаду більше не будуть переживати, що їх направлять не туди, куди вони записалися. Тепер отримавши від бригади рекомендаційний лист, треба віднести його в ТЦК і проходити медичну комісію. І військкомати тепер не можуть направити новобранця служити в іншу військову частину! А лише в той підрозділ, який йому рекомендаційний лист видав.

Чому така увага зараз до рекрутингу? Чому одні бригади активно набирають рекрутів, а інші – ні? Чому лише кілька підрозділів активно рекламують себе і скільки це їм коштує? Несподівано відверта розвідка кореспондента ТСН-Тижня Олександра Загородного виявила: потрапити на лінію фронту вийде не у всіх. Семеро з десяти будуть тиловиками!

Третя штурмова бригада

Рекрути прийшли у 3 штурмову дізнатися про умови служби.

Автомати без набоїв, спорядження – хто в чому. Це безкоштовний тестовий тиждень, протягом якого рекрути мають змогу зрозуміти, чи можуть вони стати штурмовиками.

Рекрути штурмують 300 метрів окопів – війна це важко.

У Рекрутинговому центрі 3 штурмової бригади на моніторах – уже реальний бій в районі Авдіївки. За столами з рекрутами спілкуються молоді бійці, кожен з яких втратив у боях по лівій руці.

"Перше, що ми заохочуємо тим, що людина знає, на що вона підписується. І найважливіше, що вона знає, що її врятують. Тому що в нашій бригаді, слава Богу, один з найменших рівнів по невідворотним втратам. Чому? Тому що в нашій бригаді один з найбільших упорів саме на медичну підготовку. Тобто, будь-хто, праворуч-ліворуч, від тебе готовий надати тобі допомогу. Наш начмед особисто навіть перевіряє турнікети", – розповідає представник Третьої штурмової.

Третя Штурмова бригада одна з перших у Збройих силах взялася за рекрутинг, і він уже дає результат. Це – найбільша бригада в Україні, але кількість тут не головне, переконують у центрі. У Третій штурмовій пишаються своїми вмотивованими бійцями, які прийшли воювати усвідомлено.

Рекрутинговий центр у Львові

Потяг Київ-Львів. Ми вирушаємо у місто, де найбільше рекрутингових центрів – шість. Перший і найбільший в Україні створений міською радою міста. За великим рахунком, ці центри – щось на зразок довідковх бюро, тут розкажуть, покажуть, підберуть посаду, порахують грошове забезпечення.

"Цей принцип комунікації забирає в людини страх. Це, мені здається, ключове. Коли людина вже позбавлена страху, вона має можливість подивитися на все ширше", – каже Євген Бойко, директор департаменту адміністрації міського голови Львова

Фахівець Галина одразу ж береться за свою роботу. Одразу пропонує 50 тисяч гривень.

"Азов"

Та поки що Львівський рекрутинговий центр не дає потрібної кількості рекрутів. Боєць на псевдо "Синевир" шукає тих, хто сам хоче всупити до не менш легендарного "Азову". І готовий доводити, що 3-тя штурмова має конкурента.

"Азов" робить акцент на серйозній підготовці і вважає це своєю основною перевагою.

"Тактика, стрільба, тактична медицина, і інструктори не випустять вас доти, поки ви не будете готові. Грубо кажучи, якщо по якихось нормативах людина не здає, тобто там завалила тактичну медицину, відповідно її відправляють на повторний курс, щоб вона вивчила все, і тільки тоді, після злагодження, її відправляють на якусь позицію", – розповідає "Синевир".

Вовки "Да Вінчі"

Журналіст встиг цього тижня і до ще одного легендарного підрозділу. Серед цієї групи бійців, які спілкуються на рівних, і заступник командира батальйонуі новобранець, який сьогодні лише прийматиме присягу.

"Тому що батальйон "Вовки да Вінчі" – це, я б сказав, одна велика сім'я. У нас є певні цінності. Це, по-перше, цінність людського життя. Для нас це головне. Тобто, ми ніколи не послали в окопи непідготовлену людину. Далі це взаємоповага. У нас немає такої стандартної армійщини, яка є в багатьох підрозділах ЗСУ. У нас це, в першу чергу, повага на всіх рівнях. Тобто, починаючи з рядового бійця і закінчуючи комбатом", – зазначає військовослужбовець "Дімас".

"Вовки" також провадять потужну рекламну кампанію і активно набирають рекрутів. Цей батальйон взагалі унікальний в Збройних силах, він увесь сформований з добровольців. Фактично рекрутингом займалися ще у "Правому Секторі" понад 10 років тому, в якому і служив Герой України Дмитро Коцюбайло, засновник "Вовків". Саме Дмитро, той самий "Да Вінчі" започаткував присягу добровольця. Рекрути зачитують текст, якому вже понад сто років. Слова, які промовляли новобранці ще Української Повстанської Армії.

Сергій Цехоцький займається рекрутингом у 59 бригаді, до якої нещодавно і увійшов батальйон "Да Вінчі". Майор вірить, що рекрутинг вже дуже скоро дасть результат. Не лише якісний, але й кількісний.

"Людей залякали, в тому що ІПСО російське, яке робило все для того, щоб зірвати цю мобілізацію, налякати людей, пустити там всілякі слухи, які не відповідають дійсності. Коли ми почали серйозно цим займатися, результати були вражаючі на сьогодні. Ми вже починаємо не те, що перебирати, але деяким кандидатам відмовляти, тому що по певним причинам вони не підходять для продовження служби. По стандартам НАТО воює всього 30 відсотків, приблизно 70 – це логістика, це забезпечення", – говорить Сергій Цехоцький

Реклама Третьої штурмової, "Вовків Да Вінчі" чи "Азова" транслюється по телебаченню, радіо, на бігбордах і навіть у швидкісних потягах. Але виявляється, уся це безкоштовно. Так, за вихід реклами потрібно військовим домовитися з місцевою владою чи тією ж таки Укрзалізницею. За періодичність її виходу треба інколи посперечатися, але платити не треба. І рекламують себе ті підрозділи, для яких це важливо.

У тій же 3 штурмовій готові розміщувати рекламу, стоврювати рекрутингові центри. Ба більше, тут готові тиждень безкоштовно тестувати добровольців, а потім ще 2 чи 3 місяці навчати їх на власних полігонах. Добре навчені бійці і воюватимуть добре. Це поки що новобранці на тестовому тижні ще без бойових набоїв і навіть без форми. Але до завершення курсу молодого бійця вони стануть зовсім іншими. Та лише 30 відсотків з них будуть на передовій. Більша частина армії – це тилові професії. І без них війни не виграти.