"Порожні" ракетні удари по Києву: навіщо Путін витрачає балістику та чому атаки можуть продовжуватися

Сьогоднішня та друга за останні 4 дні (в ніч проти 11 грудня) ракетна атака росіян на київський регіон свідчить про те, що ворог може повторити такі удари в грудні ще декілька разів.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. За його словами, грудень буде насичений такими датами та подіями, через які Путін вкотре захоче атакувати Україну.

"Нещодавна ракетна атака мала на меті "підсвітити" висування Путіна в кандидати на посаду президента. В російських пабліках новини про удар по Україні йшли поруч з новиною про висування Путіна, - каже Світан. - Сьогоднішня атака мала на меті перебити позитивний посил про поїздку Володимира Зеленського до Південної Америки, до Північної Америки. При цьому Росія використовує не дуже багато ракет, у використанні більшості кількості немає сенсу. Вони створили інформпотік, мовляв, здійснили удар по Києву, було багато вибухів. Тобто вони і надалі будуть використовувати близько десятка ракет для створення таких посилів. Використовувати багато ракет для цього їм, як кажуть, "жаба давить".

За словами Світана, атака може повторитись завтра, коли має відбутись зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом.

"Можуть повторити 14 грудня, коли Путін планує виступити з якимось посланням, можуть 25 грудня, на Новий рік", - перераховує дати експерт.

За словами Світана, Путін б’є ракетами по Києву через те, що це привертає увагу більше, ніж удар по іншим українським містам.

"Тобто росіянам потрібен не результат, а інформаційний посил. Вони демонструють, що збройні сили Росії працюють, йде "успішна" війна. Цей "успіх" вони і демонструють", - резюмує експерт.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що після тривалої паузи росіяни під час останніх обстрілів намагались реалізувати експеримент по прориву ракет через наші системи ППО.

"Останній нальот, в тому числі і дронів-камікадзе, говорить про те, що росіяни спочатку намагались використати дрони-камікадзе як розвідувальні елементи. Вони розуміли, що більшість дронів буде збито, але їхня основна мета – розсередження уваги ППО та витрата боєкомплекту. А другою хвилею пішли дуже складні для перехоплення балістичні ракети. Вони були спрямовані в напрямку Київської області та Києва. Росіяни дуже добре знають, що Київ та область найкраще захищені від усієї номенклатури російського ракетного озброєння, тому вони і намагаються з’ясувати те, які засоби зможуть найбільш ефективно проривати ці системи нашої ППО", - каже Олександр Коваленко.

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