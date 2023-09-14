Новий етап у війні: як атака по головному флоту РФ у Севастополі змінить перебіг бойових дій

Експерти вважають, що удар по Севастополю має стратегічне значення і однозначно вплине на перебіг війни.

У середу, 13 вересня, у Севастополі була здійснена атака по судноремонтному заводу, внаслідок чого пошкодження отримали кораблі Чорноморського флоту РФ - підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Минск".

Як атака по "серцю" флоту РФ вплине на подальший перебіг війни, чи буде наступний удар по Кримському мосту - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новий етап у війні

На думку координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, атака по кораблях ЧФ Росії означає "новий етап у війні".

"Це новий етап у війні, цілком співставний із моментом появи на озброєнні ЗСУ M142 HIMARS та M270 MLRS. Пункт базування ЧФ у Севастополі (який, до того, має статус головної бази флоту), з точки зору ПВО, ПЧО та ПДСЗ... є (ну чи вважається таковим) найбільш захищенним пунктом... Врахуйте й той факт, що противник має перевагу на морі й в повітрі...", - зазначив він.

Наступним може бути Кримський міст

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов припускає, що наступною ціллю України може стати Кримський міст, однак за умови, коли Київ отримає далекобійні ракети Taurus або ATACMS, які можуть бити до 500 км.

"Storm Shadow/Scalp мають обмежену дальність щодо використання - 250 км. Очевидно, що носії цих ракет - це бомбардувальники Су-24, які є на озброєнні Повітряних сил України. Вони не мають змогу впритул наближатися до лінії бойового зіткнення, щоб точно дістатися до Кримського мосту. За цими літаками полюють ворожі винищувачі Су-35, а вони мають ракети, які спроможні діяти на відстані до 120 км. Тому треба розуміти, що кожен бойовий виліт українських Повітряних сил - це завжди ризик для життя наших пілотів. Вони діють у ворожому оточенні і ризикованих умовах", - розповів експерт в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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Що означає удар по кораблях РФ

Військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що атака по головному флоту Росії означає, що Україна наближається до ракетної загрози, аби завдати ударів по усіх російських портах в акваторії Чорного моря.

"У Сочі у них ще є потужності, але ми маємо підтверджену інформацію, що і там відбувалася "бавовна". Тобто ракетний паритет у північно-західній частині Чорного моря давно досяг результату. Отже ми наближаємося до ракетної загрози для усіх російських портів в акваторії Чорного моря", - розповів експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ з Черником: Удар по ЧФ РФ - колосальний успіх! В України з'явилися ракети!

Черник вважає удар по Севастолю "колосальним успіхом" Збройних сил. За його словами, Україна набуває ще більшої "мілітарної суб'єктності" у цій війні.

"Якщо є інформація про крилаті ракети, які запрацювали - це колосальний успіх. Якщо пошкоджені саме те, що зараз декларується (два кораблі Чорноморського флоту - ред.), то розуміємо, що підводний дизель-корабель - дуже небезпечна машина. Понижується ракетний потенціал. А великий десантний корабель класу, який може доправляти до 500 тон найрізноманітнішого грузу. Розуміємо, що після упідводнення Кримського мосту, то саме такою технікою будуть довозитися різноманітні логістичні матеріали", - наголосив він.

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Росія завдаватиме менше ракетних ударів по Україні

Пошкодження суден Чорноморського флоту РФ зменшить можливості окупантів завдати ракетних ужарів по Україні, вважає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він зауважив, що підводний човен ".Ростов-на Дону" є носієм ракет "Калібр", тому його знищення фактично має стратегічне значення.

"Це суттєва втрата. Якщо говорити про можливість оперування підводними човнами, то здебільшого два човни на ремонті чи обслуговуванні, два – на чергуванні у морі, а інші два – на базі", – сказав експерт для 24 каналу.

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Зменшує можливості логістики росіян для південного угруповання

Військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначив, що великі десантні кораблі, як-от пошкоджений "Мінськ", повинні врятувати логістику російських військ, коли ЗСУ "переріжуть" залізничну гілку через Токмак. За такого сценарію, окупанти планують забезпечувати пальним своє угруповання в окупованих районах Запорізької області і в південній частині Донецької через окупований Маріуполь за допомогою десантних кораблів.

"Якщо Україна зможе перерізати артерію, що йде через Токмак (…), і позбавить російський Чорноморський флот транспортних можливостей, то це, за фактом, створює свого роду A2AD зону (anti-access and area denial – зона заборони доступу) для російської логістики. А без пального (і регулярного підвезення БК, медичних запасів, обладнання тощо) воювати дуже складно, м'яко кажучи", – пояснив Левін.

Нагадаємо, удар по Севастополю викликав істерику в пропагандистів. Аналітики оцінили наслідки атаки для Кремля.

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