Новий генсек НАТО: хто такий Марк Рютте і яка його позиція щодо України

Експрем'єр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно став генсеком НАТО, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга. Призначення Рютте було добре сприйняте у країнах-членах Альянсу, зокрема у США. Рютте вже давно зарекомендував себе як переконаний прихильник України, активно підтримуючи її в боротьбі проти російського вторгнення, а також будучи одним із ініціаторів передавання Києву винищувачів F-16.

Що відомо про Марка Рютте та яка в нього позиція щодо України – читайте на ТСН.ua.

Біографія Марка Рютте

Марк Рютте народився 14 лютого 1967 у Гаазі (Нідерланди).

Рютте закінчив Лейденський університет, де вивчав історію. Однак його перший професійний досвід був пов’язаний з бізнесом – він працював у компанії Unilever, де займався управлінням персоналом.

2002 року Рютте приєднався до політичної сцени Нідерландів, ставши державним секретарем у справах освіти, культури і науки. 2006 року він очолив ліберальну партію "Народна партія за свободу і демократію" (VVD). А 2010 року ця партія здобула перемогу на парламентських виборах, і Рютте став прем'єр-міністром Нідерландів.

Загалом Рютте чотири рази обирався на посаду прем'єра. Його період правління збігся з багатьма викликами, включно з фінансовою кризою, пандемією COVID-19, і значними політичними кризами. Політик отримав репутацію майстра компромісів завдяки своєму прагматизму і здатності керувати коаліційними урядами.

26 червня 2024 року Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте генеральним секретарем НАТО. Повноваження новоспеченого генсека Альянсу набули чинності 1 жовтня.

Незважаючи на високий статус, Рютте веде простий спосіб життя. Він відомий тим, що їздить на роботу на велосипеді, що типово для багатьох жителів Нідерландів. Це підкреслює його скромність і близькість до людей.

На відміну від багатьох політичних лідерів, Рютте ніколи не був одружений і не має дітей. Він вважає, що це дозволяє йому більше часу присвячувати роботі на благо країни.

Політик захоплюється класичною музикою і навіть викладав музику у школі, перш ніж розпочати політичну кар'єру.

Позиція Рютте щодо України

Рютте став одним із найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну. Його позиція щодо України сформувалася ще 2014 року після трагедії з рейсом MH-17, збитим над Донбасом, коли більшість загиблих були громадянами Нідерландів. Ця подія стала важливою точкою у критиці політика на адресу Росії та підтримці України.

"Ніколи не було нічого масштабнішого (ніж збиття рейсу MH-17 – ред.), і це завжди залишатиметься на першому місці за 14 років моєї роботи", – сказав Рютте у радіоефірі на початку 2024 року.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії Рютте активно виступав за допомогу Україні, зокрема через постачання озброєнь. Під його керівництвом Нідерланди стали однією з перших країн, які передали Україні винищувачі F-16 2024 року. Загалом у планах країни – передати Києву 24 винищувачі, а також надати 18 літаків для тренувань.

Володимир Зеленський і Марк Рютте на тлі F-16 / X (Twitter)

Рютте також підтримує ідею вступу України до НАТО, наголошуючи на тому, що майбутнє України – в Альянсі. Політик заявляв, що цей блок допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно для її перемоги та відновлення територіальної цілісності.

Щоправда, під керівництвом Рютте Нідерланди не надали стільки допомоги Україні, як деякі інші європейські країни, посідаючи дев'яте місце за обсягом підтримки Києва у відсотках від національної економіки. Нідерланди цього року також лише перетнули поріг НАТО, який передбачає виділення щонайменше 2% ВВП на оборону.

Заяви Рютте про Україну

У червні 2023 року Рютте так висловився про допомогу Україні:

"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла вигнати росіян зі своєї території та перемогти у своїй боротьбі." Він наголошував, що підтримка передбачає постачання озброєння, гуманітарну та фінансову допомогу.

"Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті (Альянсу – ред.), що її майбутнє, безсумнівно, в НАТО", – цими словами у червні 2023 року Рютте підкреслював важливість інтеграції України в європейську систему безпеки.

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А під час церемонії передання повноважень керівника НАТО 1 жовтня Рютте назвав ключовим пріоритетом на своїй новій посаді підтримку України:

"Ви згадали про пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому. Це – Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна демократична держава".

Очільник Альянсу також наголосив, що перемога України є важливою не лише для регіону, а й для всього світу, щоб зупинити агресивні дії Росії.

Відносини Рютте з Трампом

До слова, видання Bloomberg зазначило, що Рютте має репутацію "здатного управляти Трампом". Йдеться про те, що перед першою зустріччю з Трампом 2018 року, коли той був президентом США, Рютте був сповнений рішучості налагодити з ним стосунки, але водночас стояти на своєму. Тому прем’єр Нідерландів практикував рукостискання і вивчав звички американського політика ставити людей в незручне становище. Тож згодом Рютте вдалося уникнути публічного приниження, водночас зберігши гарні робочі стосунки з Трампом.

До слова, у січні Рютте сказав, що Трамп мав рацію, скаржачись на дефіцит європейських витрат на оборону. Коли його запитали про можливий другий термін республіканця, прем’єр Нідерландів додав, що "ми повинні танцювати з тим, хто на танцмайданчику".

Марк Рютте і Дональд Трамп під час зустрічі 2019 року / Фото: Associated Press

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