Новий "голос" київського вокзалу: як обрали дикторку та чи подобаються зміни пасажирам

Новий "голос" київського вокзалу: як обрали дикторку та чи подобаються зміни пасажирам

Раніше на вокзалі 20 років лунав голос Любові Міляшевської.

У Києві на центральному залізничному вокзалі почали оголошувати про потяги новим голосом. Він - жвавіший та молодший. Проте деякі люди почали у соцмережах вимагати від "Укрзалізниці" повернути попередній голос, яким оголошували про потяги.

Про це 9 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Голосом дикторки Лесі Конош відтепер інформують на залізничному вокзалі. За фахом жінка касирка. Але пропрацювала на вокзалі тридцять років дикторкою. Закінчила багато курсів з навчання дикції. І коли прийшов час міняти голос - обрали її

"Я не можу сказати, що зраділа, бо це - відповідальність", - каже дикторка.

До того 20 років на залізничній станції лунав голос Любові Міляшевської. Втім, каже керівництво, - попередня дикторка вийшла на пенсію. А їм потрібно вносити зміни у текст оголошень. Останнім часом Любов Міляшевська на зв'язок з керівництвом вокзалу не виходила. Тому треба було знайти нового диктора.

На кого замінили голос столичного залізничного вокзалу

Змінилися і умови роботи. Говорити доводиться швидше, щоб встигнути дати більше інформації. Українською, англійською, а ще про коронавірус.

На вокзалі загалом є п'ять дикторів. Запрограмований голос - один. Він у програмі, яка по заздалегідь начитаних фразах збирає потрібне речення. Втім є ще купа екстрених ситуацій, де потрібна жива людина. Диктори працюють позмінно і міняються

Пані Ніна теж була однією з тих, хто претендував стати головним голосом вокзалу. Хоч і програла, вибір вважає правильним.

"Я уже пенсіонерка, то самі розумієте. А Леся ще молода", - каже Ніна.

Пасажири на новий голос, принаймні ТСН, не скаржилися

"Дуже приємний дзвінкий голос, чутно дуже приємно", - кажуть пасажири.

Керівництво усі претензії до голосу дикторки та нібито неграмотних текстів відкидає. Натомість пишаються іншим нововведенням: посадою портерів - це вантажник, який безкоштовно носить валізи, поки ескалатор не працює

Пані Лесю негативні коментарі теж не бентежать. Вона знає, що голос у неї хороший.

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