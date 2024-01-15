Новий "Гостомель": експерти оцінили ймовірність висадки російського десанту в Україні

Військові аналітики розповіли про шанси ворога закинути десант в українському тилу - називають їх майже нульовими.

Після заяви аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія може формувати десантно-штурмові групи для висадки в українському тилу, військові експерти оцінили ймовірність та шанси такої операції ворога.

Свої оцінки в коментарі для ТСН.ua надали колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Давайте розглянемо це крізь призму того, що декілька вертольотів або декілька десятків вертольотів мають висадити десант у кількості 300 осіб. Відстань, на якій вони можуть працювати — це 150-200 км. Вертольоти мають певні ресурсні можливості, на 700 кілометрів вони точно не долетять", — каже Владислав Селезньов.

Та додає: "Треба дивитись на те, що вздовж усієї лінії бойового зіткнення а також це в тому числі і державний кордон між Україною і Білоруссю, знаходяться українські сили оборони. Вони мають засоби ППО, в тому числі і зенітні установки, переносні комплекси".

За словами Селезньова, будь-яка спроба ворога здійснити масований переліт на вертольотах — ця спроба буде перетворена на купу металобрухту.

Крім цього експерт зауважує, що в лютому 2022 року кілька бойових машин ворога було знищено на підльоті до Гостомеля.

"Цього разу, я думаю, наші напоготові і не просто так генерал Наєв, який опікується північним напрямком, розповідає про постійне удосконалення наших інженерних та фортифікаційних споруд. Вздовж лінії фронту постійно на бойовому чергуванні знаходяться наші підрозділи. Очевидно, що випадковостей в цій ситуації для нас не буде. Ворожі літаки будуть знищуватись", — каже Селезньов.

Чи зможуть вчасно зафіксувати

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Ми маємо потужну систему радарів, які спостерігають за повітряним простором не лише України, а і за частиною території Російської Федерації. Масований рух авіаційної техніки буде фіксуватись. Відповідно, в разі перетину держкордону або лінії бойового зіткнення будуть вживатись заходи по спалюванню авіаційної техніки в повітрі".

Загроза є

"Звісно, що загроза є. Військові завжди розглядають ситуації, які є найбільш критичними, найбільш кризовими, щоб шукати шляхи вирішення. Я певен у тому, що у нас є ресурси та навчений персонал, який перетворить загрозу в пух і прах в тому випадку, якщо ворожа армія наважиться на таке", — каже Селезньов.

Резюмуючи, він не виключає того, що блокпости, які нещодавно поновили свою роботу на Київщині, були створені для того, щоб виявляти можливих диверсантів.

Хочуть окреме "корито"



Своє чергою, військовий експерт Олександр Коваленко схиляється до думки, що зараз десантні війська в Росії хочуть отримати власний бюджет, тому і з’явилась низка новин про них.

"Дійсно зараз ми можемо говорити про те, що росіяни готують десантні підрозділи для операцій", — каже аналітик.

Та додає: "Це загально вкладається в їхню концепцію десантно-повітряних сил. Останні намагаються отримати незалежність від центра керування в міністерстві оборони. Десантура хоче в першу чергу для себе окремий бюджет, своє окреме "корито". Крім того, що вони таким чином централізують управління, вони таким чином намагаються створити аналог десантно-штурмових підрозділів, який існував за часів СРСР. Це боротьба саме за бюджет".

Чи буде це ефективно? На це питання Коваленко відповів так: "За час повномасштабної війни в Україні було якнайкраще продемонстровано неспроможність російських повітряно-десантних сил виконувати безпосередньо свій функціонал. Зараз, коли лінія боєзіткнення прикрита засобами ППО, а також підрозділами з переносними ЗРК, такі дії будуть схожі більше на раш-суіцидніків. Я можу це назвати так".

Резюмуючи, Коваленко каже, що загроза для України є, але не така, як в кінці лютого 2022 року.

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