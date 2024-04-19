Новий гучний скандал: генерал СБУ знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту”

Ще не дорвавшись до керівної посади очільника Департаменту кібербезпеки СБУ, Ілля Вітюк, тоді ще простий оперативник спецслужб, у 2014 році знімав на відео, як “Беркут” розстрілює протестувальників на Майдані.

Його “попалили” на наявності мільйонів і нерухомості на мільйони, хоча законно заробити стільки явно не міг, але це виявилося не найстрашнішим. Страшніше те, що людина, генерал СБУ Ілля Вітюк, який вже на слуху у всіх українців, не просто сколотив статків не ясно звідки, а саме через нього були приховані вагомі докази проти тих, хто розстрілював людей на Майдані.

Журналісти з’ясували нові подробиці таємного життя генерала СБУ. Що випливло, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Найкривавіше 20 лютого

Це був найкривавіший день Революції Гідності. 20 лютого 2014 року майданівців жорстоко розстрілюють “беркутівці”. Зароджується той самий вираз “Небесна сотня”.

Людей жорстоко вбивали, а він мовчав

Тоді українці повстали проти режиму Януковича та російського сліду в українській владі, але були жорстоко вбиті, а кому, грубо кажучи, “пощастило”, були побиті. Їх вбивали ті, хто мав би їх захищати.

А тепер підходимо ближче до теми й розповідаємо, яким боком тут генерал СБУ. Те, що Ілля Вітюк наколотив статків, усі ми вже знаємо, але нагадаємо про це пізніше. Важливо інше. Як так сталося, що той, хто мав бути на боці народу, просто стояв осторонь і знімав, як лави “Небесної сотні” поповнюються і поповнюються. Журналісти “Слідство.Інфо” приголомшили новими подробицями з таємного життя генерала.

“Риба гниє з голови”, так і тут. Ще не дорвавшись до керівної посади очільника Департаменту кібербезпеки СБУ, Ілля Вітюк, тоді ще простий оперативник спецслужб, у 2014 році знімав на відео, як “Беркут” розстрілює протестувальників на Майдані. Журналісти звернули увагу на відео, зняте 20 лютого 2014 року на розі вулиць Банкова та Інститутська в Києві. Поруч із “беркутівцями” чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці спецзагону міліції стріляють у мітингувальників. Але те, що це все ж СБУвець, підтвердили журналістам і в Офісі генерального прокурора:

“Вказану в запиті особу, яка зафіксована на 03:10 хв відеозапису, розміщеного на інтернет-відеохостингу Youtube за покликанням ідентифіковано як співробітника Служби безпеки України. Зазначену особу допитано в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано”.

Вітюк на боці “беркуту”?

І можна було б подумати, що він герой, лізе “на рожон” і фіксує це, аби потім передати докази керівництву й покарати катів, але не все так райдужно. Тоді ще анонім стоїть і знімає, а “Беркут” руки йому не заламує й кийками не відбиває органи. Ба більше, ховається він теж за ними.

Свідчення від керівника Департаменту розслідувань злочинів

А з цього моменту розпочинається найцікавіше. Коли Революція Гідності закінчується, а правоохоронці беруться розслідувати справу й шукати тих, хто вбивав людей, цей анонім з радарів зникає. А що це за “бонд” у чорному на відео, тій самій СБУ вдається з’ясувати аж у 2019 році, саме тоді Іллю Вітюка вперше допитали з часів Майдану. Про це журналістам “Слідство.Інфо” розповів екскерівник Департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, а зараз військовослужбовець Сергій Горбатюк, коли його запитали, кого саме з працівників спецслужби допитували як свідка через це відео.

“Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ”.

Отже, всі ці роки Ілля Вітюк просто-напросто тихенько жив собі і до правоохоронців носа не сунув.

“А сам він до слідчих не звернувся за всі ці роки. Хоча це був його обов’язок як представника правоохоронних структур, а не його право”.

Де докази?

Але і це не всі родзинки. Вітюк, який бігає із камерою і ховається за спинами “беркутівців”, згодом раптово губить телефон й не може колегам надати докази.

“Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу «Беркут», він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, — він теж не впізнав”.

Вітюк намагався “прибрати” журналіста

Схоже, в залі вкрали не лише телефон, а й пам’ять. Але нині Вітюк береться за інші “вишибала”. Напередодні того, як журналісти оприлюднили на усю країну статки чина СБУ 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста “Слідство.Інфо” Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження “Слідство.Інфо” встановило, що вказівки працівникам ТЦК давав співробітник СБУ, а саме департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Це саме той департамент СБУ, який очолює Ілля Вітюк. 8 квітня розслідувач “Слідства.Інфо” Євгеній Шульгат разом із юристкою Оксаною Максименюк подали заяву до НАБУ. У Генштабі заявили, що перевели начальника Соломʼянського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ, а голова СБУ відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. Словом, сучасні проблеми потребують сучасних рішень — от як тепер прибирають тих, хто тобі заважає.

Казкове багатство родини Іллі Вітюка

Ну й не можемо вам не нагадати про казкові статки Вітюка. Рідня начальника Департаменту кібербезпеки СБУ володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Журналісти детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника України. Ох вже ці золоті жінки.

Журналісти з’ясували, що раптово вже під час повномасштабного вторгнення дружина Вітюка Юлія стала щасливою власницею квартири площею 195 кв. м і не де-небудь, а у будинку преміумкласу. Комплекс розташований у Печерському районі Києва. Серед його переваг вказуються вільне планування, кухні-їдальні площею від 30 кв. м, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами завширшки 6 м і фантастичними краєвидами на Ботанічний сад та річку Дніпро.

Квартиру Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Як з’ясували журналісти, житло такого розміру з ремонтом у цьому житловому комплексі може коштувати майже 1,5 млн доларів. Квартири без ремонту в цьому ЖК на сайтах з продажу нерухомості коштують приблизно 3000 доларів за квадратний метр. А це майже втричі більше за середню ціну в Києві. Таким чином розслідувачі підрахували, що дружина кіберрозвідника мала б сплатити 585 тис. доларів за свою квартиру без ремонту — або 21,5 млн грн за курсом на момент купівлі. Однак у декларації Вітюка вказано, що ця квартира була придбана за 12 млн 800 тис. грн.

“Лажа” в декларації

Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі нижча за ринкову. Також у розпорядженні “Слідство.Інфо” є декларація Іллі Вітюка, яку він опублікував у березні. Проте в день публікації розслідування документ раптово зник із сайту НАЗК. Так, згідно з даними в декларації 2021 року, річна зарплата очільника кіберрозвідки СБУ становила трохи більш ніж 700 тис. грн. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь у тому самому департаменті. Керівником департаменту він став у листопаді того ж року.

Водночас заробіток дружини посадовець у декларації не вказав. Але згодом випливає цікавинка: Юлія Вітюк за шість діб до повномасштабного російського вторгнення реєструє ФОП і за неповний 2022 рік бізнес йде настільки вгору, що вона змогла заробити майже 9,5 млн грн.

Оце успіх! В чому секрет?

Наступний рік став ще успішнішим для новоспеченої підприємиці — заробіток сягнув понад 13 млн грн. Тобто щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ становить понад мільйон гривень. Головний вид діяльності ФОП Юлії Вітюк — сфера права. Однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги надає вона.

Коли журналісти зателефонували до Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, вона відмовилася обговорювати цю тему. Тож виникає логічне запитання: а чи не пов’язані високі заробітки пані Юлії (це понад мільйон гривень на місяць) з роботою її чоловіка? До того ж такі раптові та великі прибутки дружини посадовця можуть привернути увагу правоохоронців. Ще й спілкуватися не хоче, то все ж таки може є що приховувати? Але є в житті Вітюка ще одна “золота” жінка — його матір. Але вона вже трошки “паскрамнєє”.

Чим запаслася матір Вітюка?

Але є в житті Вітюка ще одна “золота” жінка — його матір. Але вона вже трошки “паскрамнєє”. На відміну від дружини Іллі Вітюка, його мати Наталія бізнесом не займається, проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва. Перша — двокімнатна квартира площею 85 кв. м — розташована просто на Дніпровській набережній. З вікон будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра. Цю оселю на лівому березі Києва Наталія Вітюк придбала 2013 року. Нині вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тис. дол. Відповідно до декларацій посадовця СБУ, саме там він з родиною жив у 2021-2022 роках.

Ще одне житло у матері Вітюка є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало: 50 кв. м у цьому ЖК можуть стати у 100 тис. дол. Загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк — майже третина мільйона доларів або ж понад 4 млн грн, якщо рахувати за курсом на момент придбання. Коли журналісти зателефонували їй, пані Наталія виявилася дуже зайнятою людиною і сказала, що вона лікарка й не має часу говорити.

Розслідування справи: буде чи не буде?

Після оприлюднення історії в СБУ спершу відмовчувалися, згодом рішення таки ухвалили й відсторонили Вітюка від роботи. Точніше, громадськість допомогла його ухвалити. Але не встигає одне слідство закінчитися, як схоже, треба відкривати нову справу, адже нікуди не зникає питання, що насправді Вітюк крутив на Майдані, тож нині журналісти “Слідство.Інфо” звернулися з запитом до СБУ щодо участі Іллі Вітюка в подіях під час Майдану.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ! ГЕНЕРАЛ СБУ ЗНІМАВ РОЗСТРІЛИ НА МАЙДАНІ І ХОВАВСЯ ЗА “БЕРКУТОМ”!

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