Новий канцлер Німеччини відвідає Білий дім: про що будуть говорити Шольц і Байден

Новий канцлер Німеччини відвідає Білий дім: про що будуть говорити Шольц і Байден

У планах Шольца - візит до Києва і Москви.

За недостатньо активні дії в розв'язанні ситуації навколо України на адресу Берліна лунає критика і в Європі, і в США. Сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц відвідує Вашингтон, аби запевнити США та інших партнерів по НАТО, що Німеччина стоїть з ними пліч-о-пліч у протидії російській агресії щодо України.

Деталі візити нового німецького канцлера за океа, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 7 лютого.

Це буде перший візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона. Його попередницю Ангелу Меркель президент Сполучених Штатів сприймав як головного партнера у Європі та навіть друга. Саме під час прощального візиту канцлерки Меркель була укладена відома угода про те, що США не заважатимуть добудові "Північного потоку-2" в обмін на обіцянку Німеччини зупинити його, якщо Росія використовуватиме свій газ як зброю. Тоді США не приховували, щл на цей ризикований крок вони зважилися заради налагодження стосунків із Берліном.

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Втім, коли ситуація почала набувати загрозливих форм і західні розвідки заговорили про готовність Пуітна напасти на Україну, Німеччина спромоглася на млявий відгук. Берлін одна з небагатьох світових столиць, яка не постачає Києву зброю, аргументуючи це тим, що такий їхній принцип - не постачати зброю у зони конфліктів. Але й про можливість поставити хрест на спільному із Росією газогоні ї канцлер Шольц говорить неохоче.

Свою чергою, радник американського президента Джейк Салліван у неділю заявив, що президент Байден із канцлером Шольцом обговорюватимуть зокрема, звідки Європа братиме газ, якщо від російського доведеться відмовитися.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон, аби запевнити НАТО у підтримці України

"Президент Байден наказав своій команді знайти у різних частинах світу партії зрідженого газу, які можна було би направити до Європи у разі надзвичайної ситуації. Ми можемо допомогти скоординувати постачання газу, щоб зберігти тепло в європейських домівках до кінця зими. Зараз ця робота у самому розпалі", - заявив Салліван.

Канцлер Шольц перед вильотом до Вашингтона не приховував, що головний шлях, на який він усе ще сподівається, - дипломатичний. Летить до США, аби подати Кремлю сигнал про єдність західних партнерів у протидії агресії.

Наступного тижня Шольц має намір слідами свого французького колеги Емануеля Макрона відвідати Київ і Москву, щоб продовжити переговори напряму. "З одного боку Росія повинна знати, що якщо буде військова агресія проти України, це коштуватиме дорого. А з іншого, що ми готуємо шлях, щоб переговори могли продовжуватися", - наголосив Шольц.

На дипломатичні зусилля Заходу Путін збирається відповісти черговою серією військових навчань із використанням ядерної зброї. Видання Financial Time із посиланням на власні джерела у Конгресі зазначає, що Росія зазвичай проводить навчання із задіянням міжконтинентальних балістичних ракет восени. Але цього разу раптом вирішила перенести їх на середину лютого.