Новий корупційний скандал: у колишнього голови Держспецзв'язку знайшли джекпот

Сидіти у СІЗО Щиголю доведеться щонайменше два місяці, якщо він не внесе заставу у 25 мільйонів гривень.

У ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, якого підозрюють у “схематозі” на десятки мільйонів гривень, знайшли величезні статки. Тільки криптовалютою експосадовець має аж 1,5 мільйона доларів. Нові подробиці одного з найгучніших корупційних скандалів року - в ексклюзиві Антона Зябкіна для TSN.UA.

“Критовалютний” мільйонер

Шукали докази, а знайшли джекпот. Скандальний ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь виявився доларовим мільйонером. Та ще й яким. На криптогаманці експосадовця знайшли 1,5 мільйона доларів. Тримав гроші він і в готівці. При обшуках у нього знайшли 82 тисячі євро і 72 тисячі доларів. Напевно, матрац у Щигаля був ну дуже об’ємний.

Але і це ще не всі подробиці гучної справи. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для скандального ексголови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя.

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"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - написали у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Щигаль сидітиме у СІЗО

Сидіти у СІЗО Щиголю доведеться щонайменше два місяці, звісно, якщо той не внесе чималеньку заставу - цілих 25 мільйонів гривень.

Опублікували у НАБУ і відеоролик з детальним розбором корупційної “схеми”, яку Щиголь та його “куратор” побудували у Держспецзв’язку. Як стверджують слідчі, один із бізнесменів, компанії якого брали участь та багато разів перемагали у тендерах для Пенсійного фонду, ЦВК та Мінсоцполітики вирішили підімяти під себе і Держспецзв’язку. Врешті-решт це їм вдалося через призначення заступника голови відомства. Схема працювала щонайменше два роки.

Подробиці злочинної “схеми”

Щоб приховати свої схеми від зайвих очей, зловмисники перевели закупівлі під гриф "таємно". Таким чином, закупівлі легко сховати від громадськості, проте не від НАБУ. На підтвердження цьому правоохоронці демонструють листування обвинувачуваних. У відео, їх десятки. Співбесідники намагались змінювати назви установ, завуальовували прізвища колег, коротше, розмовляли натяками. Утім цього, на думку правоохоронців, має вистачити, щоб відправити тих за грати.

Крали упродовж двох років

Таким чином, шахраї за участі Щиголя та його заступника за два роки тендерів “розділи” державне відомство на понад 62 мільйони гривень, зокрема закупили обладнання для Держспецзв'язку за допомогою фіктивної компанії з Угорщини. Їй держава направила багатомільйонний аванс. Не зупинило цих покидьків і повномасштабне вторгнення РФ.



"З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення (ПЗ) та послуг та перерахувало у 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 млн грн", - розповіли у НАБУ.

Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину.

Ексспівробітник СБУ оскандалився

Дивно, але факт і те, що ця схема проіснувала досить довго, а одним з її учасників був бригадний генерал Юрій Щиголь, який від 2008 до 2020 року перебував на оперативних та управлінських посадах у СБУ. Від середини 2022 року під його керівництвом уже Держспецзв’язок разом із Мінцифрою займався надважливим для ЗСУ проєктом “Армія дронів”.

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Нагадаємо, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив із посади голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Виконання обов’язків керівника цього відомства Ттимчасово покладено на Дмитра Маковського.

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