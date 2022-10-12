Скільки ракет виробляє Росія і коли може повторитися масований обстріл: відповідь експерта

У Росії ще є кілька тисяч ракет, але через дефіцит, який посилюється, окупанти змушені змінювати тактику їхнього застосування.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Щодо ракет, то у Росії зараз їх два типи. Це ті, які можливо відновлювати, та ті, які неможливо. Відновлювати можуть запас крилатих ракет "Калібр", Х-101, 9М723 та 9М728, ракети авіаційного базування Х-59. Вони можуть їх виробляти. Але всі ці ракети мають комплектувальні іноземного походження, особливо – мікросхеми. Виробництво таких ракет може бути виключно штучним. Зараз вони намагаються налагодити контрабандне постачання усіх необхідних запчастин, особливо – мікросхем. Все це займає час, як наслідок – неможливо виробляти їх у тій кількості, які необхідні Росії. Замість десяток одиниць на добу вони отримують десь 2 ракети в тиждень. Це в найкращому разі", - каже Коваленко.

За його словами, ракети є дефіцитними, але не можуть закінчитися зовсім, тому що виробництво є. "Останнього разу вони використали 14 ракет "Калібр".

До цього експерт додає: "Другий тип ракет, який вони мають, але вже не можуть виробляти – це радянські. Їх виробництво взагалі відсутнє. Наприклад, ракети Х-22. Вони не мають можливості відновити виробництво радянських запчастин. Тому можна казати, що прийде той день, коли ці ракети скінчаться зовсім".

За словами Олександра Коваленко, він поділяє думку колег про те, що в Росії ще може залишатися не менше 2 тисяч ракет.

"Але треба розуміти, що номенклатура ракет досить різноманітна. Наприклад, якщо казати про крилаті ракети "Калібр", то їх не 2 тисячі. Але якщо казати про ракети до комплексу С-300, то таких у них залишилося від радянських часів декілька тисяч. Їхнє фактичне ефективне використання на відстані 30 км", - каже Коваленко.

Чи може повторитися масований обстріл

"Вони недаремно перейшли так різко на дрони-"камікадзе". По-перше, це вигідно їм фінансово. Масований обстріл ракетами вони можуть зробити після накопичення за місяць-півтора-два. Обстріли відбуватися будуть, але, як ми бачимо, зменшується їхня інтенсивність", - резюмує Коваленко.

Фото: Національна поліція України

Чи виробляє зараз Росія ракети

За підрахунками експерта, Росія зараз може виробляти від однієї до трьох крилатих ракет "Калібр" на тиждень.

"Завдяки контрабандним комплектувальним", - уточнює Коваленко.

До цього додає, що в місяць росіяни, за наявності комплектувальних, здатні зробити до 10-20 нових ракет.

Що під ударом

На думку Коваленка, росіяни будуть продовжувати атакувати критичну інфраструктуру України. Наприклад, ТЕЦ.

"Вони вважають це єдиною можливістю натиснути, щоб влада України пішла на переговори, тому будуть продовжувати. Зараз вони показали, що будуть робити. Місяць-два вони будуть накопичувати боєкомплект, щоб потім знову здійснити обстріл. Вони ж хворі, можуть зробити це і під Новий рік, на Різдво. Але ми бачимо, як Україна досить швидко оговталася, відновивши електропостачання, Інтернет", - каже Коваленко.

Читайте також: