Новий масштабний наступ Путіна: експерт оцінив шанси України вистояти атаку

На сьогодні Україна має на озброєнні усі різновиди озброєння, якого не було 24 лютого 2022 року.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник впевний, що у разі повторного наступу російської армії Україна вистоїть.

Про це експерт сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Дуже акуратно потрібно ставитсия до того, що пишуть закордонні видання. Нагадаю, так само було і перед вторгненням - 24 лютого. І що з того, ми витримали цей наступ. І це притому, що на момент вторгнення не було жодної артилерійської уствновки західного виробництва. У нас не було жодної системи реактивного залпового вогню. У нас не було жодних систем ППО. На сьогодні Україна колосально прокачана усіма різновидами зброї, які тільки можливі", - наголосив він.

Черник підкреслив, що останній бронепакет від західних партнерів є безпрецендентним в історії від часів Другої світової війни.

"Я б не піднімав планку велетенського страху, що, мовляв, росіяни сконцентрували колосальну ударну силу, із якою ми не зможемо впоратися. Упоралися на початку цієї війни - впораємося і зараз. Чи буде важко і дошкульно - так", - додав він.

Росія готується до повторного наступу

Британські розвідники пяснюють, що під час війни Росії в Україні погода продовжує відігравати значну роль. Саме тому в середині-кінці березня буде важко проводити масштабні наступальні операції. Плюсова температура погіршить умови пересування місцевістю з пересіченим рельєфом на Донбасі.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності.

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