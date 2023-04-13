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Новий міністр Лісовий розповів, в якому стані він прийняв освіту після Шкарлета: "Ми маємо безліч проблем"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Новий міністр Лісовий розповів, в якому стані він прийняв освіту після Шкарлета: "Ми маємо безліч проблем"

Фото: Facebook / Оксен Лісовий

Лісовий зауважив, що сьогоднішня українська система освіта відстає від прогресу у світі.

Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, що сьогоднішна система освіти має безліч проблем та викликів, з якими стикнулася через коронавірус та війну.

Про це очільник Міносвіти розповів у програмі "Сніданок з 1+1". 

"Ми маємо безліч проблем, які є складними для вирішення. Вони пов'язані із коронавірусом, це період онлайн-навчання, до якого країна не була готова і досить швидко адаптовувалася. Тут треба віддати належне вчителям і всім, хто швидко перебудував процес. Це було непросто і важко для родин, дітей. Потім свої виклики кинула війна. Ми маємо виклики, які пов'язані і з війною, і з тим, що десь освіта відстає від сьогоднішніх вимог ринку праці, і взагалі прогресу. І пов'язані із тим, що сьогодні Україна перебуває в унікальному для своєї історії періоді. Ми набираємо суб'єкності, ми формує свої майбутні візії. Поки що ми не відповідаємо баченню світу, бо воно лише формується", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лісовий заявив, що проти навчання у прифронтових зонах через ризики прильотів та закликав українців евакуюватися на безпечні території.

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Дата публікації
Перегляди
183
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