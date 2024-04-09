Новий наступ РФ: де й коли ворог піде в атаку, який буде сценарій і чи готова Україна

Як зауважили в ЦПД, на Заході мають розуміти, що якщо військова допомога для України не надійде вчасно, то у ворога більше шансів захопити ті чи інші території.

Росія готує новий наступ на сході України на кінець весни-початок літа 2024 року. Аналітики інформують, що окупанти вже прискорюють наступальні операції на всій протяжності фронту. На тлі цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій ворога.

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Коли буде наступ РФ

В кінці березня Зеленський попередив, що новий наступ російських військ в Україні очікується приблизно в кінці травня або в червні.

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"А перед цим нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, – тому що партнери іноді радіють і тому, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога", – наголосив тоді глава держави.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко також заявив про підготовку росіянами наступу на травень-червень. Він повідомив, що окупанти намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але такі дії ворога є передбачуваними, тож немає причин для паніки, запевнив Коваленко.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що посилення російських наступальних дій очікуються наприкінці весни і на початку літа. Наразі ситуація на фронті досить складна, але контрольована.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія скоро піде у наступ: Буданов

Видання Tagesschau, яке опублікувало інтерв’ю з Будановим, повідомило, що він вважає можливим контрнаступ ЗСУ цього року, однак "більше він не захотів говорити про це, відповідальність за це лежить на Генштабі".

Де буде наступ Росії – напрямки на фронті і сценарії

За інформацією від керівника ЦПД, наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках, також ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

Паралельно окупанти зараз промацують оборону ЗСУ біля Синьківки на Куп’янському напрямку. Водночас з українського боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі.

"Якщо паузи не буде, а паузи не буде, то, пріоритетні напрямки для ворога – Часовоярський, Краматорський, я б навіть його назвав Краматорсько-Слов'янський, це також напрямок Покровський. Це головні зараз напрямки, на яких ворог планує йти. Відволікаючі дії можуть бути на півдні", – розповів Коваленко.

Він також звернув увагу, що в РФ пожвавилася мобілізація та розпочався призов 150 тис. осіб. Однак, за словами керівника ЦПД, перебільшувати можливості ворога не варто, оскільки угруповання російської армії для захоплення маленької Авдіївки налічувало близько 100 тис. бійців.

Як повідомив Буданов, наступальні дії РФ очікуються в районі Донбасу:

"Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуться у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ".

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що росіянам треба виконувати політичну мету цієї війни – а саме, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На його думку, загарбники спробують вийти на Покровськ і потім повернути на південь, щоб зрізати Вугледарський виступ, адже ворог не може пройти Вугледар.

"Другий напрямок – це битва за Часів Яр з виходом на Краматорськ і Слов'янськ", – вважає Жданов.

Водночас він вказав, що російському командуванню доведеться обирати, який напрям буде головним, бо на два напрямки у ворожої армії навряд чи будуть сили.

"Якщо вони десь зараз не дістануть 100-150 тисяч війська, то їм треба буде перегруповувати війська і перекидати їх з одного напрямку на інший. І тут у російського командування буде дилема – або йти на кордон Донецької області до Покровська, або йти на захоплення найбільшої і єдиної на сьогоднішній день великої житлової агломерації, яка залишилась у Донецькій області", – розповів військовий експерт.

Наступ російських військ / Фото: ТСН.ua

Наступ на Харків – буде чи ні

Після появи чуток про ймовірний наступ росіян на Харків у кількості 350 тис. бійців керівник ЦПД назвав цю інформацію фейком. Коваленко запевнив, що на такі дії в окупантів немає сил, і ніщо не підтверджує приготування з їхнього боку.

"Щоб відбувся наступ з півночі, має готуватися певна логістика ворога, а вона не готується. Відповідно, не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально треба десь розташувати, вибудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає", – пояснив керівник ЦПД.

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Про загрозу для Харкова висловився і Зеленський. Він запевнив, що щодо оборонних рубежів та українського війська, сьогодні місто не перебуває у небезпеці, воно є захищеним.

"Те, що це (Харків – ред.) бажана ціль – росіяни це не приховують. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Що стосується білоруського напрямку: те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі також повинні знати – так, тут є рубежі", – розповів президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харків - бажана ціль для Росії! Зеленський про чутки про новий наступ на місто!

Зауважимо, що німецький журналіст, заступник головного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побував на будівництві нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова.

Він розповів, що перша лінія нових укріплень під містом проходить за 10 км від кордону з РФ.

"Будівельники працюють лопатами без спецтехніки. Вони розповіли, що перебувають під постійним російським вогнем, зокрема авіабомбами", – розповів Ронцгаймер.

Будівництво нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова / Фото: The Bild

Будівництво нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова / Фото: The Bild

Професор Університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала поділився з BILD своїми оцінками щодо російського наступу: "Я виходжу з того, що можливий наступ спочатку йтиме через Краматорськ. Якщо так, то шлях російських військ до Харкова був би відкритий".

На думку професора, навіть якщо нового наземного наступу не буде, метою президента РФ Володимира Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму.

"Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати. Харків має для Росії високу стратегічну та символічну цінність", – сказав Масала.

Експерти оцінили загрозу для Харкова

На тлі обговорення загрози наступу на Харків військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник повідомив, що зараз немає серйозної аналітичної інформації про зосередження значних сил ворога на цьому напрямку.

"Ми дуже сильно випереджаємо обставини. Немає поки що дійсно серйозної аналітичної інформації, що противник зосередив на цьому напрямку хоча б 40-тисячний корпус. Ми ж розуміємо, що це місто-мільйонник, яке укріплювалося два роки. Попри те, що зараз Харків переживає жахливий ракетно-бомбовий удар, місто стоїть і тримається", – розповів Черник.

Він нагадав про те, скільки тривало намагання росіян захопити 70-тисячний Бахмут. Окупанти понад 10 місяців не могли взяти місто під свій контроль, а Авдіївку "ворог проходив 10 років".

"Тому казати про те, що Харків уже під серйозною загрозою в частині сухопутної операції, на цю хвилину не зовсім коректно", – зазначив полковник запасу.

За оцінками керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, під час наступу росіяни зосередять увагу не на Харкові, а на Донбасі. Зокрема, на напрямках – Авдіївка та Часів Яр.

На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або такими, що відволікають. Таким чином окупанти намагатимуться розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", – переконаний Мусієнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загроза для Харкова. Мобілізація в Росії і в Україні. Удари в глибокий тил РФ – розмова з Мусієнком

Яка ситуація на фронті перед початком російського наступу

Голова військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Росія готується до великого наступу на початку літа, а, можливо, й швидше.

Він повідомив, що російські війська протягом усього останнього тижня зберігали ініціативу на фронті, але, попри це, не досягли значних успіхів. У зв'язку із загостренням ситуації РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки без особливого успіху.

"Росія розпочала реорганізацію сил по всьому фронту, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями", – сказав Ківісельг.

За його словами, росіяни почали виводити з фронту частини, які тривалий час перебували в бою. Також видно готовність до мобілізації.

"Ймовірний новий наступ Росії вимагатиме мобілізації, до якої влада РФ підготувалася, але на цей час ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями", – додав очільник естонської розвідки.

Бойові дії / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 квітня повідомили, що росіяни пришвидшують свої наступальні операції на всій протяжності фронту.

"Російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часового Яру", – йдеться в заяві ISW.

За оцінками аналітиків, російські військові, "схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці".

Чи готова Україна до російського наступу – яка ситуація зі зброєю

Коли Зеленський попередив про майбутній наступ РФ, то розповів, що ворог має перевагу в кількості боєприпасів та артилерію, яка б’є на більшу відстань. До того ж країна-агресорка має лише одну дієву тактику – стирати населені пункти з лиця землі.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися", – наголосив президент.

Україна вкрай потребує американської допомоги. Передусім йдеться про артилерію, якої бракує ЗСУ, а також найсучасніші системи ППО, здатні збивати новітні аеробалістичні ракети, як-то "Кинджал" або "Циркон", нищити ворожі бомбардувальники ще до пуску КАБів. З цим упоралися б додаткові системи Patriot.

Пізніше Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян, але для захисту зброя є.

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"Для захисту нашої держави – є кілька ініціатив, які почали працювати і у нас надходить зброя. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так", – розповів президент.

Зауважимо, на тлі суттєвої потреби України в західному озброєнні Конгрес США досі блокує законопроєкт, який передбачає 61 млрд дол. для держави. 8 квітня сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст висловила сподівання, що рішення про допомогу Україні буде ухвалене протягом наступних кількох тижнів.

ЗСУ потрібна військова допомога від західних партнерів / Фото: ТСН.ua

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що затримки з військовою допомогою змушують ЗСУ ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження військового потенціалу ворога, оскільки невідомо, коли буде допомога від США.

Керівник ЦПД попередив, чим загрожує затримка американської допомоги:

"Ми будемо оборонятися й захищатися, максимально вибивати резерви, які ворог накопичує. Безперечно, західна допомога дуже потрібна і на Заході мають розуміти, що якщо допомога не надійде вчасно, то у ворога більше шансів захопити ті чи інші території".

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