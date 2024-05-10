Новий наступ РФ на Харків: правда чи фейк та що відбувається насправді

В ніч проти 10 травня ворог завдав серію потужних ударів по Харкову та області. В медіа атаку вже назвали однією з наймасованіших за всю війну.

Українські військові б’ють на сполох. Ситуація на північно-східному кордоні поблизу Харкова загострюється. Росіяни знову завдали нищівного удару по мирних мешканцях, а також проводять потужну артпідготовку та промацують українську оборону на кордоні.

Найактуальніше про ситуацію в області та місті, до чого готується ворог та чи можливий новий наступ на Харків, про який усі говорять? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росія обстріляла Харківщину

В ніч проти 10 травня ворог завдав серію потужних ударів по Харкову та області. В медіа атаку вже назвали однією з наймасованіших за всю війну. В обласному центрі під ударом С-300 – приватні житлові будинки. ДСНС публікує жахливі кадри з місця "прильоту".

Власні фото та відео публікують і місцеві жителі. Прилетіло у приватний сектор приблизно о третій годині ночі. Внаслідок російського терору постраждали двоє: дитина 11 років і жінка 72 років – у неї гостра реакція на стрес. Один з очевидців показав перші хвилини після "прильоту". Це справжнє пекло.

“Горіли три будинки, 2 з них зруйновані повністю, один частково. Загалом руйнацій того чи іншого ступеня зазнали 26 будинків, вибито більше трьохсот вікон”, – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог готує масштабний наступ?

Але, на жаль, це ще далеко не все. За останні два дні ворог масовано бомбардував усю область. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окрім Харкова, прилітало до Липців, Дергачів, буквально нищить ворог і Вовчанськ, що зовсім неподалік кордону.

“10 травня 03:20 м. Харків. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років – гостра реакція на стрес.

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

3:30 м. Дергачі Харківський район. Влучання КАБ біля об‘єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель і споруд, 33 торговельні павільйони.

10 травня 03:15 с. Липці Харківський район. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка”, – йдеться у повідомленні Олега Синєгубова.

Мучили росіяни Харківщину і 9 травня.

“17:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено три будинки.

14:36 м. Дергачі Харківський район. Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено дах АЗС, колонку та автомобіль.

10:40 м. Вовчанськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство, ангар шиферний і вагова”, – написав Синєгубов.

Росіяни пішли в бік Харкова

Військові ж б’ють на сполох, бо загострюється ситуація і поблизу кордону. Як повідомив у своєму телеграм-каналі відомий український військовий, доброволець 24-ї ОШБр “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним “Осман”, під Вовчанськом російські ДРГ вночі намагалися прорватися на територію України.

“Обстановка в напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, отримали п*зди. Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися”, – повідомив військовий.

Трохи раніше “Осман” також писав про дивну поведінку росіян, яка може свідчити про те, що ті готують новий наступ.

“На більшій частині фронту останні дні п*дари застосовують дуже мало техніки, йде накопичення резерву. На прикордонні з Сумською областю активність підарів стабільна, змушені бути готовими до будь-яких дій ворога. В Харківській області, зі слів полонених, скоро має бути мʼясний двіж”, – писав він.

Земля здригається від вибухів

У Мережі також публікують аудіо, яке показує справжню ситуацію на кордоні з РФ. У Вовчанську, що за 10 кілометрів від кордону, 10 травня звуки вибухів не стихали всю ніч.

Військові рекомендують місцевим евакуюватися з міста, щоб не ризикувати своїм життям під постійними обстрілами.

Увага! Ворожа ІПСО!

Варто сказати, що ситуацію на Харківщині активно розхитують і російські пропагандисти. Вони з захватом коментують застереження українських військових, смакують удари по цивільних і нібито віщують початок нової “битви за Харків”. Заявляють навіжені і про початок наступу одразу на кілька населених пунктів на півночі області: поблизу Борисівки, Гоптівки, Гатища, Красного та Пильного.

Супроводжує свою інформаційну операцію ворог і відео обстрілів області з реактивної артилерії. Але українці не мають вестися на залякування ворога, а головне – обманювати самих себе. Очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко розклав усе по поличках. Ворог справді має сили для наступу, але аж ніяк не для взяття міст, тим паче Харкова.

“Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію. Ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення у прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі”, – написав Коваленко.

Офіційно! Росія активізувалася на Харківщині!

Але ворог таки активізував свої сили на Харківщині, і це вже офіційно. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов. Ворог б’є, лізуть ДРГ, але ЗСУ не віддали жодного метра землі.

“Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Всі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обов‘язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці – завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях”, – зазначив Синєгубов.

А в Міноборони України 10 травня повідомили таке: “Збройні сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість і хоробрість для захисту наших позицій”.

Чи вдасться росіянам захопити місто?

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Economist командир спецпідрозділу ГУР “Kraken” Костянтин Немічев заявив, що росіяни зібрали під Харковом кулак з 50 тисяч новобранців і можуть почати наступ на область уже в середині травня.

На його думку, цих сил не вистачить для захоплення Харкова, але росіяни можуть просунутися до 10 кілометрів углиб області. Так їм буде легше тероризувати Харків, а також розширити буферну зону між українським містом і Бєлгородом. Пізніше військовий заявив, що це не його точна цитата, а саме так її інтерпретували журналісти.

“Це взагалі не мої слова. Якщо зайти на сайт і подивитися саме мої слова, то вони починаються нижче, зі слів „Konstantin Nemichev“, що само собою має на увазі початок моєї цитати…

Накопичення дійсно є, і вони планують дії. Але Харків і Харківська область добре укріплені, стоять мотивовані підрозділи, і у росіян нічого не вийде!” – сказав військовий.

Віримо в ЗСУ

Команда ТСН.ua закликає глядачів не вестися на порожні балачки росіян, довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема й на інформаційному. Єдине, чого Росія досі не спромоглася зробити, це роз’єднати та зневірити українців у собі та в Силах оборони. А росіянам варто ще раз нагадати, чим закінчилася їхня харківська авантюра 2022 року.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ НАСТУП РОСІЇ НА ХАРКІВ: ПРАВДА ЧИ ФЕЙК? Що відбувається насправді?!

Читайте провідні новини дня: