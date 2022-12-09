Новий наступ РФ навесні: де він може бути і від чого залежить

На думку Жданова, росіяни або знову наступатимуть з Білорусі, або посилять свої атаки на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував можливість російського наступу навесні 2023 року.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, якщо росіяни все ж наважаться наступати навесні, то скоріш за все розглядають два напрямки: наступ на півночі – з Білорусі, або на Донбасі.

"Я думаю, що основний напрямок зусиль окупантів залишається на Донбасі. Це захоплення Донецької області в межах її адміністративних кордонів", – каже експерт.

На думку Жданова, все буде залежати від того, наскільки успішно зараз РФ зможе другу хвилю мобілізації, яку Путін офіційно не оголошує.

Новий наступ РФ: що відомо

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ намагається заморозити війну, щоб підготуватися до нової атаки навесні.

Раніше Жданов стверджував, що російська армія втратила наступальний потенціал і може створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках.

Військовий експерт Юрій Федоров навпаки певен, що ні ЗСУ, ні окупанти не будуть чекати весни, а намагимуться атакувати після настання морозів, коли ґрунт стане прохідним для просування військової техніки.

Тим часом, українська розвідка оцінила, наскільки реальна загроза вторгнення з Білорусі.

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