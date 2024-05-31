Останній дзвоник в Україні: через війну літні канікули можуть скоротити

Сьогодні у багатьох школах закінчився навчальний рік і учні йдуть на канікули. Щоправда, цьогорічні літні канікули можуть скоротити. Міністр освіти та науки повідомив, що нині напрацьовують рекомендації для шкіл, серед яких розпочати навчання уже в серпні. Усе через складну ситуацію із електроенергією.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Останні дзвоники пролунали у більшості шкіл країни. Коли йти на канікули, рішення ухвалюють на місцях. Якщо у Києві навчання у школах закінчується сьогодні, то у Запоріжжі освітні втрати надолужуватимуть ще цілий червень. Але усі вже мізкують, як вчитися у наступному навчальному році.

Маріупольський ліцей нині базується у столиці. Тут не тільки вчаться, дехто і живе. Щоби дітей завжди було чим погодувати, шеф-повариха на кухні демонструє диво-пристрій. Це - мобільна зарядна станція. Їх виробляють у Німеччині, а громадська організація викуповує і передає українським школам і лікарням. Станції складаються із модульних акумуляторів, їх можна складати як конструктор і використовувати залежно від потреб.

Зарядна станція

Останній дзвоник пролунав і у дитячій інженерній академії. За рогом школи чимала купа будівельного сміття. Бо хоч навчальний рік тільки закінчується, тут уже активно готуються до наступного. Заклад отримав грант - БФ "Східна Європа" профінансувала рорзширення сховища. Тож поки дають гроші, оперативно роблять ремонт в укритті і роблять його енергетичностійким.

З посмішкою до знань - таке гасло на вході до ліцею в Ірпені. І з посмішкою відновленими коридорами, бо по школі було двадцять прильотів, нас веде директорка закладу.

"Все що подає, зберігає, утримує, знаходиться у цій чарівній кімнатці", - каже вона.

Чарівна кімната - це електрощитова. Тут акумулятори, інвертор та інше обладнання для автономної роботи школи. Над даху 64 сонячні панелі, загальною потужністю 26 кіловат. Сонячну електростанцію тут встановили всього місяць тому.

Щоби учні вчилися при світлі і в теплі - уже мізкують у Міністерстві освіти та науки. Для вищих навчальних закладів уже розіслали рекомендації, щоби розпочинали навчання вже у серпні. Там збирають дані, які заклади мають генератори, а кому ще треба. Уряд прораховує скільки треба грошей на пальне для них.

Останній дзвоник

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