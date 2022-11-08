Новий німецький посол почав свою каденцію із жартів для німців і з солідарності з українцями

Новий німецький посол Олексій Макеєв почав свою каденцію із жартів для німців і з солідарності з українцями, йдеться в ТСН.

У Берліні він замінив попередника Андрія Мельника, відомого гострою манерою висловлювання. На дипломатичній службі Олексій Макеєв від 1996 року і вже працював у Німеччині та Швейцарії. У Києві працював над санкціями проти Росії. Говорить німецькою, англійською, французькою та іспанською мовами.

Від 24 лютого взаємини глави Німеччини і українського представника Андрія Мельника охололи. Через пряму критику Мельника Штайнмайер мусив публічно визнавати помилки своєї проросійської політики навіть після анексії Криму та російської війни на Донбасі. Згодом, коли Україна скасувала німецькому президенту його візит до Києва, Штайнмайер не приховував роздратування. В Україну він потрапив із третьої спроби - після 8 місяців повномасштабної війни. Це сталося одразу, як у Берлін приїхав уже новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Роботу свого попередника він оцінює високо. “Андрій зробив фантастичну роботу, щоб Україна була на сторінках всіх газет, у випусках новин і дійсно я приїхав сюди - переключаючи радіостанції, то перше, що повідомляють - це Україна. У нас є всі підстави зробити так, щоб про Україну говорила вся Німеччина і щоби рівень підтримки зростав”, - заявив він.

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Почерк і дипломатичний стиль у Макеєва буде свій, каже він, однак тези не зміняться. “В дипломатії ж важлива штука послідовність, щоби доводити позицією. Як доводити позицію, показував Андрій. Я буду доводити позицію інакше, але найголовніше позиція одна і та сама”, - додає Макеєв.

Перші звернення до німців дипломат робить із гумором. Наприклад, із берлінського зоопарку, де він знімає леопарда і пише у “Твітері” із прямим натяком на німецькі танки «Леопарди», що вони давно готові до бою, однак досі чекають на дозвіл німецького уряду. «Леопард у німецькому зоопарку сердечно мене привітав. Під час короткої розмови він дратувався, що вже давно готовий до дій, але надто довго змушений чекати на дозвіл німецького уряду», - пише дипломат.

Німецькі танки потрібні Україні і переговори про це тривають, каже посол. “Я знаю, що вони повинні опинитися, для того, щоб захистити суверенітет, щоби вийти на міжнародно визнані кордони нашим хлопцям і дівчатам на лінії фронту. Потрібна броньована техніка і танки. Це знаємо ми, це знають всі наші партнери у Рамштайні і це прекрасно знають німці. Тому я б хотів, щоб скоріше ми з вами обговорювали ефективність “Леопардів”, “Абрамсів”, “Леклерків”, як ми минулого тижня обговорювати ефективність “Іріс-Т”, - розповідає Макеєв.

Символічне рішення нового посла, на знак солідарності із Україною, вимкнути вечірнє освітлення будівлі українського посольства у Німеччині. Освітлення збираються повернути одразу після перемоги України.

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