Новий обмін полоненими: майже дві сотні українських захисників повернулись додому

До України з російського полону у середу, 19 березня, нарешті повернулися ще 175 захисників. Ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них – важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Кого вдалося звільнити та як почуваються українці – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Додому повертається 197 наших захисників

З російських тюрем та таборів повернулося 175 українських захисників. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", – повідомив президент.

Для повернення українських військовослужбовців із полону посередницьких зусиль гуманітарного характеру доклади Об’єднані Арабські Емірати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: Новий обмін полоненими! хто повернувся додому з російських катівень?

Обмін "всіх на всіх"

Після розмови з Трампом, російський диктатор Путін заявив, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими – 175 на 175 осіб. Крім того, як нібито жест доброї волі буде передано двадцять трьох важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.

Президент Зеленський зауважив, що це був заздалегідь запланований обмін. І цю інформацію він знав і раніше від спецслужб України. Також у контексті припинення вогню він сказав, що почав би сприймати слова Путіна серйозно, якби він погодився повернути абсолютно всіх наших військовополонених.

Зеленський неодноразово заявляв, що Київ готовий до обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". За його словами, кроком до завершення війни може стати звільнення тисяч полонених з обох боків. Зокрема, Зеленський наголошував і на полонених українцях, які утримуються Росією ще від 2014 року.

"Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну "всіх на всіх", і це справедливий варіант", — наголосив він.

Хоча, звісно, в РФ цю ініціативу не підтримують. Керівник фракції "Справедлива Росія" у Держдумі Сергій Міронов заявив, що "обмін полоненими проходитиме за формулою "один до одного", а не "всіх на всіх", як зазвичай цього хоче Київ і що невигідно Росії".

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"Звільнення кількох важкопоранених українських військових — це справжній прояв гуманізму", – додав він.

Звісно, Москві невигідно повертати своїх людей. Наголосимо, що саме Росія завжди блокує обміни полоненими, не дотримується жодних правил під час формування списків. Кремль систематично порушує всі міжнародні угоди щодо поводження з військовополоненими, зокрема Женевську конвенцію. Ці документи чітко регламентують права та захист полонених, зокрема заборону на тортури, жорстоке поводження та примус до надання свідчень.

Однак численні свідчення та звіти міжнародних організацій підтверджують, що російські військові та спецслужби ігнорують ці норми. Українські військовополонені, які потрапляють у російський полон, зазнають тортур, побиття, психологічного тиску та навіть вбивств. Українські захисники, які повертаються з полону, розповідають про нелюдські умови утримання, відмову в медичній допомозі, позбавлення їжі та води. Багато хто стає жертвами фізичних катувань і психологічних знущань. Важливо не лише фіксувати ці злочини, а й домагатися реальних дій щодо їхнього розслідування.

Мати бійця полку "Азов" Наталя, який 34 місяці перебуває в полоні, розповіла, що наразі офіційних даних щодо всіх військовополонених та цивільних заручників, які перебувають у Росії, немає.

Наталя зауважує, що третя категорія, яка може залишитися поза обмінами "всіх на всіх", – це військовополонені з офіційних добровольчих підрозділів Сил оборони України, таких як "Азов" та "Айдар", яких Росія в своїх пропагандистських цілях визнала терористичними організаціями.

Депортація дітей та звернення до Ватикану

Наприкінці минулого місяця керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що штаб спільно з МЗС та Офісом президента розробив пропозиції щодо обміну "всіх на всіх" на випадок переговорів з Росією. За його словами, українська сторона постійно наполягає на можливості проведення обміну за формулою "всіх на всіх".

Так, 28 лютого Зеленський показав американському президентові Дональду Трампу фотографії українських військовослужбовців, яких вдалося звільнити з російського полону. Зокрема, на світлинах зображені військові Володимир Шевченко та Михайло Вершинін.

Вже 14 березня Зеленський також передав Ватикану списки українських полонених, яких утримують у російських тюрмах та таборах. Глава держави висловив сподівання, що Ватикан допоможе їх звільнити. Зеленський побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія. Президент наголосив, що саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші є першими швидкими кроками, які можуть "значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру", на що Україна готова.

За даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа припинила ініціативу, яка фінансувалася США та документувала військові злочини Росії, зокрема з чутливою базою даних, що деталізує масову депортацію українських дітей до Росії. І як повідомляє видання Reuters, через зупинення США програми відстеження викрадених Росією українських дітей могли бути видалені докази воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів. Це рішення означає, що дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, зокрема до супутникових знімків та інших даних про близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.

Команда TSN.ua вітає кожного, хто повернувся додому з російського полону. Дякуємо вам за вашу відвагу та незламність, за те, що боролися за свободу нашої країни. Також ми бажаємо кожній українській родині дочекатися своїх близьких. Віримо, що дуже скоро ви також зможете обійняти своїх рідних. Пам’ятайте, ви не самотні – вся країна з вами.

Нагадаємо, минулого року Україна та Росія здійснили 11 обмінів військовополоненими. До України вдалося повернути на 356 людей більше, ніж 2023 року.

Перший обмін полоненими цього року відбувся 5 лютого. Тоді з російського полону повернулися 150 українських захисників, багато з них — тяжкохворі та важкопоранені. Станом на початок лютого 2025 року, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні загалом вдалося повернути з російського полону 4131 людину – це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни.

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