Новий обмін полоненими: щемливі кадри, від яких перехоплює подих

Сльози, обійми, перший дзвінок рідним і очі — очі, які бачили все пекло російського полону. Нарешті вони вдома! Україна провела 53-й обмін полоненими з Росією. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони. Загалом 90 українців.

Усі деталі, унікальні кадри перших годин після обміну та анонс хороших новин від влади розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Наші вдома!

Це перші слова українського 22-річного морпіха Владислава.

Тільки уявіть, він понад два роки був у полоні. І нарешті хлопець та ще 89 наших співвітчизників вдома. 25 червня 2024 року Україна провела обмін полоненими з Росією. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони.

Президент про обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, що влада пам’ятає про всіх українців, які перебувають у російському полоні і робить все можливе заради їх звільнення.

“Вдома — це не просто слова. Вдома — це Україна. Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів”, — зазначив президент.

Влада анонсує хороші новини

Про обмін полоненими написав у своїх соціальних мережах і голова ОП Андрій Єрмак. Він підкреслив, що завдання, яке поставив президент України — повернути всіх. А також анонсував хороші новини.

“Чудовий день. Триває захід, в рамках якого додому вже повернулося 90 наших людей. Це військові зі ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них - 52 оборонці «Азовсталі», полонені з ЧАЕС… Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін. Ключове для нас – повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента — повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну”, — написав Єрмак.

Ба більше, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі “1+1” в рамках телемарафону “Єдині новини” повідомив, що 53-й обмін військовополоненими ще не завершено.

Всього повернули 3300 українців

Це вже 53-й обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Всього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців.

“Це радісна новина для український сімей! Україна довгий час працює на результат — нарешті ми його маємо! На місці подій перебували працівники Офісу Омбудсмана. Надалі ми слідкуватимемо за дотриманням прав повернутих, зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, банківських карток. На цих результатах ми не зупинятимемося”, — повідомив Лубінець.

Про те, в якому стані наразі перебувають українці, яких вдалося повернути з полону, та чому Росія не охоче повертає полонених бійців “Азову”, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Кого повернули 25 червня 2024 року

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися: 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. Серед них повернути 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з “Азовсталі”. Також повернулися 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС. Звільненню українських військових сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

Унікальні кадри повернення наших надала Служба безпеки України. Життя кожного українця — найвища цінність! Пам’ятаємо про це і робимо все задля наближення нашої перемоги.

52-й обмін полоненими

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна. Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС. Це був перший з лютого 2024 року обмін полоненими.

Україна та Росія провели обмін за формулою “75 на 75”. До своїх рідних повернулися 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед звільнених із російського полону і поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Ці зворушливі кадри вдалося зафільмувати нашій колезі – кореспондентці ТСН Наталці Нагорній.

Один із обміняних полонених повідомив, що перебував у камері з викраденим росіянами журналістом УНІАН Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Ми дякуємо всім захисникам і захисницям за витримку і стійкість, і вітаємо з поверненням додому! Бажаємо якнайшвидшого повернення всім українцям!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “МАМ, НЕ ПЛАЧ!” Новий обмін полоненими! Щемливі кадри, від яких перехоплює подих!

“Мамо, я вдома!” 90 полонених повернулись до України, але будуть ще

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