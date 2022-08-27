Новий пакет допомоги для ЗСУ: експерт пояснив, чи можуть західні системи ППО закрити небо України

Україна наразі потребує значної кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони для максимального ущільнення і відбиття ракетних та повітряних атак росіян. Однак повністю закрити небо над Україною найближчим часом неможливо.

У цьому контексті обіцяні Україні від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS кардинально не змінять ситуацію.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зауважив, що за оцінками спеціалістів, тих ЗРК, що передадуть Україні найближчим часом, вистачить, щоб закрити небо Києва та ще одного міста.

"Варто зазначити, що пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження в залежності від використаних ракет може становити від 20 до 180 км (В км) ЗРК NASAMS-20 (ракетою AMRAAM ER-40)", – пояснив експерт.

Водночас він висловив переконання, що підвищити безпеку українських міст здатна система IRIS-T, яку пообіцяла передати Німеччина.

"Нагадаю, у червні Україна підписала контракт з компанією Diehl Defence на постачання 11 установок IRIS-T.Дальність стрілянини із вертикальної пускової установки – до 40 км, ураження – 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби", – розповів Снєгирьов.

Він також згадав ізраїльську систему ППО "Залізний купол", зазначивши, що розмови про можливість його купівлі Україною є елементом політичних маніпуляцій.

"Це досить обмежена в моменті практичного застосування зброя, враховуючи територію Ізраїлю та кількість систем ППО, що задіяні в прикритті неба. По-перше, цієї кількості недостатньо для України, адже її розмір не співмірний з розмірами Ізраїлю. І по-друге, вартість цієї системи дуже висока", – пояснив військовий експерт.

Також читайте Іспанія передасть Україні батарею ППО та інше озброєння

Щодо американського зенітного ракетного комплексу Patriot, то він сказав, що це "дуже дорога забаганка".Вартість постачання 9 батарей систем Patriot може доходити до 9 млрд дол. І вартість пуску лише однієї ракети становить близько 3 млн дол.

"Для українського оборонного бюджету такі суми доволі значні. Примітно, що до 2012 року в Польщу постачалися ЗРК Patriot у навчальній версії, і лише з 2013 року країна почала одержувати бойові комплекси", – додав Снєгирьов.

Він також зазначив, що для ущільнення захисту неба не варто відмовлятися і від радянських зенітних ракетних комплексів С-300.

"Першою такою поставкою стала передача Словаччиною С-300. Україна отримала досить сучасний експортний варіант, який на той момент мала Словаччина. На озброєнні Словаччини могли бути модифікації С-300 ПМУ, які й передали Україні. Це достатньо ефективний комплекс, який створювався насамперед для оборони великих стратегічних об'єктів, наприклад міст. Цей комплекс здатний боротися не лише з літаками, а й з оперативно-тактичними балістичними ракетами малої та середньої дальності. Остання розробка системи С-300 для військової ППО стала комплексом С-300 В4", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакета військової допомоги на 3 млрд дол. Він передбачає передавання шести ракетних комплексів, безпілотників і 300 тис.снарядів.

Зауважимо, як підрахували в СБУ, із 20 ракетних ударів росіян по Україні лише один припадає на військовий об’єкт. Більшість ракет влучають у цивільну інфраструктуру – житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Уникнути ескалації з Москвою – чому Берлін не постачатиме в Україну зброю

Читайте також: