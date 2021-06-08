Новий підрозділ США повернув Colonial Pipeline заплачений хакерам викуп біткоїнами на мільйони доларів

Як вдалося дістатись гаманця без ключа, залишається невідомо.

ФБР змогла вилучити у хакерів майже всі гроші, які довелося сплатити як викуп, аби знову запустити в дію найбільший нафтопровід у Сполучених Штатах. Однак із чотирьох з половиною мільйонів доларів викупу на рахунок компанії повернулося трохи більше половини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.14.00.

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Шалені черги біля заправок у всьому Східному узбережжю Сполучених Штатів. Люди скупають пальне, бо не знають, коли зможуть придбати ще. Америка - країна, де машина - давно не розкіш, а життєво необхідний засіб пересування. Тому хакерська атака на Colonial Pipeline - оператора найбільшого нафтопроводу США, без перебільшення, стала загрозою державної безпеки. Тим паче, що чинили її за допомогою написаної російськими хакерами програми. Компанії довелося пристати на вимогу шантажистів і сплатити на висланий ними рахунок 70 біткойнів. За курсом на початку травня це - 4 мільйони 400 тисяч доларів. Чого не знали злодії: Colonial Pipeline заздалегідь домовилася з ФБР.

«Сьогодні ФБР успішно вилучила вміст біткоїнового гаманця, яке використовували хакери, що за допомогою програми «Дарк Сайду» вимагали викуп. Ми з минулого року розслідували діяльність «Дарк Сайду», російського кіберзлочинного угруповання», - зазначає директор ФБР Пол Еббейт.

Єдиний засіб вилучити біткоїни - це знати ключ від конкретного гаманця. Яким чином американські правоохоронці його дізналися, не кажуть. Ключ - це довга послідовність чисел. З 70 біткоїнів ФБР вилучило майже 64.

«Напад на Colonial Pipeline був нападом на на важливу державну інфраструктуру. Нещодавно ми запустили окрему службу пошуку і повернення електронних викупів, завдання якої розслідувати і відстежувати гроші, сплачені кібершантажистам і це її перша операція. Це надважливо, бо з кожним днем ми стикаємося з усе більшими кіберзагрозами, жодна організація не може почуватися в цілковитій безпеці», - зазначила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

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Однак замість чотирьох мільйонів чотирьохсот тисяч доларів Colonial Pipeline повернула собі лише 2 мільйони триста. В цьому не винні ані хакери, ані правоохоронці. Просто за два тижні, що тривала операція, курс біткойна - електронної валюти, в якій компанія мала сплатити викуп просів, аж удвічі. Надчутливий до найменших коливань ринку біткойн завалився через заяви американського мільйонера Ілона Маска, який натякнув, що його компанія електромобілів "Тесла" позбавляється криптоактивів, які оцінюють в півтора мільярда доларів.

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