Новий план війни, або “контрнаступ 2.0”: в США зробили гучну заяву про зміну тактики ЗСУ

Змінити тактику, щоб перемогти. Військові США пропонують Україні припинити наступ. На думку Пентагона, Києву потрібна зовсім інша тактика, інакше не перемогти.

Що пропонують союзники та чому їх план викликав дискусії в українському керівництві, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Старий план вже не спрацює

Старий план вже не спрацює. Американські військові дуже скоро запропонують українцям нову стратегію для цієї війни. Як пише The New York Times, на думку американців, стратегічний задум ЗСУ на 23-й рік реалізувати повністю не вдалося. Тож, щоб подолати Путіна, потрібен новий, більш обережний та виважений. У Вашингтоні пропонують зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили. Українці ж схиляються до вже перевірених тактик, але й явно більш амбітних.



“Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року. Українці хочуть йти в атаку або суходолом, або за допомогою дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу”, — пише NYT.

На фронті потрібна “пауза”?

На думку американців, умовна “пауза” на фронті впродовж наступного року дозволить Україні ефективніше стримувати Росію на вже існуючих рубежах і накопичити достатню кількість зброї, боєприпасів та техніки, щоб змусити Путіна піти на “змістовні” перемовини. Сильна Україна з повними арсеналами має стати достатньо переконливою загрозою для РФ, щоб змусити Кремль відступити.

“Ставки величезні. За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в України закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія переможе за кілька днів”, — йдеться у матеріалі NYT.

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У Вашингтоні бояться приходу Трампа?

Також у США бояться, що у 24-му році не зможуть регулярно допомагати Україні фінансами та зброєю через політичні перипетії, зокрема вибори президента, на яких всі шанси перемогти має Дональд Трамп. Коротше кажучи, допомогти Україні з новим наступом там чи не можуть, чи не хочуть, вирішуйте самі. А от оборонятися легко, як і розвивати український ВПК.

А що думають українські генерали?

Українська ж тактика трохи інша. Як інформують журналісти, з посиланням на власні джерела в українській та американській верхівках, в Києві пропонують таки спробувати наступати, а як ні, то зробити ставку на далекобійну зброю.

Якщо ЗСУ отримають потрібні ракети, то зможуть не тільки знекровлювати рашистську логістику та бити по найважливіших виробництвах у глибині Московії, але й нарешті по повній вдарити по путінських “скрєпах”, зокрема громити росіян у тимчасово окупованому Криму, розхитуючи тим самим становище кремлівського диктатора всередині РФ. Високо оцінюють ефективність такої тактики і у Вашингтоні.

“Високопоставлені американські чиновники заявили, що вони відкриті до деяких нових ідей України. Офіційні особи США заявили, що глибокі удари України по Криму цієї осені виявилися смертельними для Росії та стали світлою плямою в контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть розвинути цей успіх наступного року, навіть якщо більшу частину їхньої енергії буде спрямовано на відновлення своїх сил”, — пише NYT.

Україна визнала помилку

Визнають помилку вже і в Україні. У свіжому інтерв’ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що Україна планувала за 2023-й рік звільнити усі захоплені Росією за 2 роки війни території. Це було занадто “оптимістично”. При цьому помилилися і на Заході. За словами Данілова, так звані “натівські методички”, за якими намагались підготувати ЗСУ, більше не актуальні — їх мають направити “назад до архівів”.



Оберуть нову тактику на 2024-ий у січні. На військовій базі у німецькому Вісбадені представники України, США та НАТО проведуть багатоденні “воєнні ігри”, де прорахують усі запропоновані варіанти. Подивимось, на чому зійдуться офіцери.

Зеленський у Вашингтоні

Тим часом взаємну стратегію на 24-рік обговорить і Зеленський із Байденом. Для цього президент з командою негайно направився до Сполучених Штатів. Вночі 12 грудня за київським часом Зеленський прибув до військової академії США, де пліч-о-пліч виступив з очільником Пентагону Ллойдом Остіним.



Одне з головних завдань Зеленського — вмовити сенаторів проголосувати за допомогу Україні. І воно точно не з легких. Експерти кажуть, що треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, бо це питання виключно внутрішнє для США. Республіканці та демократи ніяк не домовляться про міграційну політику і таке політичне танго, на жаль, дорого обходиться Україні.



“Скажу простіше. Якщо Байден піде на поступки республіканцям, республіканці теж проявлять конструктивну позицію, знайдуть відповідний формат цього компромісу, тоді й буде проголосована підтримка України. Тобто це не тільки від нас залежить. Я б сказав, від нас це залежить мінімально. Але все одно. Є сенс в тому, щоб все ж таки зробити спробу, вплинути на Сенат, в першу чергу. Можливо, інформаційно на громадську думку в США, це теж потрібно: переконати американців, наскільки нам саме зараз необхідне це рішення про підтримку — фінансову і воєнну. Для нас це питання в прямому сенсі життя і смерті наших бійців”, — сказав український політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю “NV”.

Данілов закликав не панікувати

Проте принаймні поки з цього не варто робити трагедію, вважає Секретар РНБО Олексій Данілов. Він хотів би, щоб американська допомога стала таким собі різдвяним подарунком для України. “Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі”, — це його пряма цитата.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна має відмовитися від окупованих територій?! В США зробили гучну заяву про війну!

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