Новий політичний скандал в Україні: що відомо про санкції, які запровадив Зеленський

Офіс Генерального прокурора нагадав про кримінальні справи щодо 5 осіб, які РНБО днями внесла у санкційний список. Напередодні відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. До переліку потрапили п'ятий президент та чинний депутат Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов. А також зрадник Віктор Медведчук. Проти цих людей застосували економічні санкції. Вони безстрокові. Нові санкції сколихнули політичне протистояння в середині країни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після рішення РНБО запровадити санкції проти Петра Порошенка – у Верховній Раді депутати від ЄС щільним кільцем оточили спікера. Поки блокувальники намагаються з’ясувати, чи підтримує Стефанчук санкції проти Порошенка в президії розпочинається штурханина. Далі штовханини справа не пішла, але розгляд нестримних реформ у стінах парламенту заблокували. Опозиція звинувачує владу у переслідуванні і запроваджені диктатури, яка вигідна Кремлю. Підігрування Путіну закидає монобільшість і блокувальникам. Депутатів розсварили нові санкції РНБО.

У черговому пакеті економічних санкцій п’ять українських бізнесменів. Співзасновники й колишні акціонери "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, бізнесмен Костянтин Жеваго, ексдепутат Віктор Медведчук, п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко.

Проти кожного прізвища в реєстрі санкційних дій 17 пунктів заборон та обмежень. Зокрема, фігурантів позбавляють державних нагород, їм блокують активи, забороняють виведення капіталу за кордон. Приватизація, купівля землі та виплата дивідендів теж неможливі.

Акція нардепів

"Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", – каже Зеленський.

Першим на рішення РНБО реагує Петро Порошенко. П’ятий президент звинувачує шостого у політичному переслідуванні, називає санкції незаконними, а їх запровадження початком розколу єдності у середині країни.

"Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами", – каже Порошенко.

В СБУ пояснюють – санкції ввели через загрози державній безпеці. Всі фігуранти вже мають підозри та кримінальні справи, нагадують в Офісі генпрокурора.

Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через начебто продаж сировини структурам які були пов'язані з російськими компаніями. А також через звинувачення у виведенні грошей з "ПриватБанку", хоча саме за цим звинуваченням Коломойський вже перебуває під слідством. Санкції щодо Жеваго запроваджені за контакти з підсанкційним російським олігархом Федоричевим. Серед фінансових злочинів – виведення більше 100 млн доларів з банку "Фінанси та кредит". Також компанії Жеваго до 2022 року постачали до РФ вантажівки, автошини та інші товари. Державного зрадника Віктора Медведчука підозрюють у роботі на ФСБ, зокрема, збір даних про ЗСУ, антиукраїнська діяльність у медіа, а також фінансування проросійських проєктів.

Порошенко державну зраду поки лише закидають – за сприяння закупівлі вугілля з окупованих територій, що посилило енергозалежність від Росії, діяльність у владі за Януковича, підготовка Харківських угод, володіння бізнесом в Росії.

"Ці особи фактично є олігархами, які роками вчиняли певну діяльність на шкоду Україні і всі ці з точки зору застосування санкцій однакові. Всі вони роками діяли на шкоду національним інтересам України і в деяких випадках ця торгівля продовжується навіть після повномасштабної війни, торгівля з Росією", – каже радник Уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислав Лесюк.

Президент Зеленський посилається на дані фінмоніторингу, які зареєстрували рух мільярдів коштів і до них, нібито, причетні підсанкційні особи. Якщо виведені за кордон гроші повернуть, то і санкції можуть переглянути – обіцяє глава держави. Але політична боротьба в середині країни помітно пожвавилась. Проте санкції, як прибирання конкурентів на ймовірних виборах не спрацює – пояснює політолог Петро Олещук.

"В указі президента немає нічого про політичні обмеження всіх підсанкційних осіб. На відміну від вирок суду санкції ніякиз обмежень не передбачають. Вони стосуються виключно фінансових обмежень – купівлею майна, нерухомості, тощо. Для політичної діяльності там ніяких обмежень немає", – каже Петро Олещук.



Санкції – це не вирок, пояснюють експерти. Провину мають доводити слідчі у суді. Через феміду можна і оскаржувати рішення РНБО, проте вдалих прецедентів в Україні ще не було. Нинішні санкції – персональні, вони не впливатимуть на роботу компаній, які належать підсанкційникам. Проте спроби обходити обмеження виникають постійно. Оскільки покарання для санкційних ухилянтів немає. Тому в раді вже зареєстрований, як невідкладний законопроект про кримінальну відповідальність за ухилення та допомогу в ухиленні від санкцій. Хоча прийняття цих та інших законів нині на паузі. Два дні поспіль робота парламенту заблокована.

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