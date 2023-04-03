Новий поворот на фронті і загадкове зникнення російської дивізії: огляд тижня від Андрія Цаплієнка

Росія провалила так званий "великий" зимовий наступ і не досягла поставленої мети: повністю захопити Донецьку і Луганську області до 31 березня. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни. Поки ж бійцям на фронті важко тримати Бахмут і Авдіївку від навали ворога, московські пропагандисти нервово обговорюють український контрнаступ, йдеться в ТСН.

БРОНЬОВАНИЙ КУЛАК

Британські “Челенджери” разом з німецькими “Леопардами” уже в Україні і їх вже обкатали наші герої-танкісти. Дорогущі танки, а кожен коштує майже 6 з половиною мільйонів доларів, нам все дали, попри те, що спочатку відмовляли.

Перша його перевага - це єдина у світі танкова гармата з нарізним стволом, що перетворює його на танк-снайпер. Перевага друга - пробивна здатність, нам дають снаряди зі збідненим ураном і радіація, якою лякають росіяни тут ні до чого. Більше того, в снаряді взагалі немає нічого, що вибухає. Збіднений уран - це велика маса і твердість помножена на швидкість. Завдяки йому металева стріла випущена з “Челенджера” легко прошиває усю ворожу броню. Натомість броня самого “Челенджера” багатошарова, що на голову ефективніша за російську. За весь час використання у бойових діях - цей танк вразили лише раз, та й то свої випадково поцілили.

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ЗМІНИ НА ФРОНТІ

Перше - на лінії Сватове- Кремінна росіяни накопичують кулак. Зібрали підрозділи до 6-ти дивізій: з яких дві танкові і 2 повітряно-десантні. Ймовірно готуються до штурмових дій.

Друге - у Бахмуті незначне просування росіян.

Третє - суттєва зміна ситуації навколо Авдіївки, яка, схоже, стає пріоритетом для росіян.

АВДІЇВКА - ПОВТОРЕННЯ БАХМУТА?

Їм потрібен якийсь успіх після провалу у Вугледарі, а ще у них завдання взяти весь Донбас, тож якщо вдасться захопити Авдіївку - вони отримають вихід і на південь, в бік Вугледара і до водосховищ на Карлівку, щоб контролювати водозабір. І на північ Донбасу: обрізаючи українське угруповання в районі Бахмута. Тому в Авдіївці вони активно застосовують авіацію, завдають ракетно-бомбові удари. Причому використовують те, чого не застосовували раніше - керовані авіабомби. “Авдіївка сьогодні, це десятки обстрілів міста, сотні обстрілів по позиціях, сотні штурмових дій навколо міста. Б'ють по всьому місту з усього, що в них є в наявності. Інколи до двадцяти заходів авіації, до 12 ракетних авіаударів. Не вдасться їм оточити місто, не вдасться їм взяти в лобову. Збройні сили боронять місто, ніхто не збирається відходити”, - заявляє голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш.

Специфіка Авдіївки - це маленьке місто з великими будинками, тут велика концентрація багатоповерхівок. Росіяни вважають, що ці будинки - панівні висоти, тому намагаються їх знищити, абсолютно не турбуючись про їхніх мешканців. У п'ятницю там загинула дитина, якій не було і року.

КЕРОВАНА БОМБА

Протистояти ворогу вже тиждень допомагає зброя нової якості і це новий поворот у цій війні. Українці тепер мають керовану бомбу, так звану JDAM. Фактично - до звичайної бомби причепили крила і кероване хвостове оперення з комп'ютерним мозком. З звичайного предмета, що падає вона перетворюється на розумний планер. Літак може скинути таку бомбу за 30 кілометрів від цілі, яку вона ще й сама знайде. В росіян приблизно така ж система, проти якої поки безсила ППО. “Це ФАП-500. Стара радянська бомба, обладнана крилами, GPS-навігацією, яка летить десятки кілометрів. Російська літаки, такі як Су-35, не входять в зону ураження нашої ППО. Скидають ці бомби за 40-50 кілометрів. Як реагувати? Найкраще мати далекобійні системи ППО і також авіація. Авіація, яка може застосовуватись із ракетами на відстані 180 кілометрів, непогано б дивилась на американських винищувачів F-16, які можуть нам дуже знадобитись”, - заявив речника командування Повітряних Сил Юрія Ігната.

ФОРТЕЦЯ БАХМУТ

Поки ж Україна чекає на літаки, росіяни змогли дещо просунутись у Бахмуті. Американський інститут вивчення війни стверджує, українські збройні сили змогли уникнути загрози неминучого оточення. За його даними, росіяни контролюють наразі більше двох третин міста. Лінія фронту, на жаль, просунулась на захід. Вона проходить з півночі від заводу обробки металів, проходить через центр міста і на півдні - доходить до вулиці Корсунського між так званим маріупольським цвинтаром і в'їздом до Бахмута.

Бої тривають в районі палацу культури, але, попри те, що і міськрада, і палац культури в сірій зоні, в зоні боїв, наразі, з нашого боку, немає підтверджень, що росіяни його взяли під контроль. Були і повідомлення, що українці відтіснили вагнерівців з дорога, яка з’єднує Часів Яр та Хромове, і це зараз критично важлива лінія постачання для ЗСУ.

КОЛИ КОНТРНАСТУП?

Наростає інтрига з весняним контрнаступом. Міністр Рєзніков майже назвав дати: квітень-травень, глава Пентагону Остін теж каже, що шанси на весняний контрнаступ України дуже добрі. CNN навіть напрямок називає: на Мелітополь, і на Херсонщину поруч з Кримом. Тож інформації така кількість, що вона сама стала прикриттям. Розібратися де правда, а де інформаційна спецоперація вже просто нереально. Тому росіяни з цього приводу вже нервують, але і українцям не можна розслабляємося. Росіяни теж, схоже, готують сюрприз - судячи з того, що загубилась одна з найбоєздатніших російських дивізій.

Джордж Баррос - керівник відділу розвідки геоданих Інститут вивчення війни каже, що це найбільша стратегічна загадка, розв’язання якої дасть розуміння про те, де росіяни готують свій удар. “Одне з головних питань, де зараз знаходиться друга російська мотострілецька дивізія? Вона була відправлена до Білорусі після того, як понесла втрати у боях за Суми та Харків. ГУР доповідав, що її доправили назад до Росії, а потім знову до Луганської області. Але ми не бачимо її серед тих дивізій, які воюють на напрямку Кремінна - Сватове. Можливо дивізію тримають в резерві, щоб застосувати у разі українського контрнаступу. Або можливо її відправили до Москви, бо друга дивізія - це ключовий підрозділ, який має захищати Кремль у разі заколоту. Якщо ми дізнаємося, де вона знаходиться, це звузить рамки прогнозу стосовно дій росіян”, - заявив він.

ВИСНОВКИ:

Перше - Україна отримала британські танки “Челенджер-2” разом з іншою сучасною бронетехнікою.

Друге - ворог робить своїм пріоритетом спробу оточення Авдіївки.

Третє - і Україна і російські окупанти почали надскладне змагання за перехоплення наступальної ініціативи. Тож залишається запитання - коли, де і хто вдарить першим.

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