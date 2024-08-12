Новий поворот у справі про вбивство Фаріон: батьки підозрюваного зробили гучні заяви (відео)

Що кажуть правоохоронці і що саме заявили батьки хлопця – в ексклюзиві TSN.ua.

Розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває. Батьки підозрюваного В’ячеслава Зінченка виступили із гучними заявами на камеру. Стверджують, що син не вбивав мовознавицю. Що кажуть натомість правоохоронці і що саме заявили батьки хлопця – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон зробили заяви!

18-річний В’ячеслав Зінченко, попри клопотання адвоката випустити його під домашній арешт, залишається в СІЗО! Справа тягнеться вже місяць, слідство досі триває, а час від часу “вилазять” нові подробиці. Тепер батьки Зінченка публічно на камери виступили із заявами та твердять, що їхній син – не вбивця. В інтерв’ю 11 каналу мати В’ячеслава Олена Зінченко зауважила, що не вірить, що її син здатний на це. За її словами, хлопець приїхав до Львова, щоб зустрітися з друзями.

“Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. І приїхав додому і вів далі нормальне, звичайне життя. А це інша справа і треба шукати справжніх вбивців і замовників. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає”, – каже мати В’ячеслава.

Батькові не показали “передсмертний лист”

Батько хлопця Федір Зінченко заявив, що слідство не надало доказів, які начебто поліція знайшла в їхній квартирі, де було вказано, що хлопець “приховував це від батьків заради їхньої безпеки”.

“Слідство мені не доводило про існування цього листа і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не розповідав. Не показав мені, що він десь листувався з якимись ультраправими рухами. Нема нічого. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно”, – каже батько підозрюваного.

Зінченко був проукраїнським?!

За словами Федора Зінченка, син мав проукраїнські погляди, цікавився історією Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Степана Бандери. Під час судового засідання син сильно нервував, вважає батько.

“Тому я не знаю, чого експерти вирішили, що Славко якийсь спокійний, холоднокровний. Я думаю, це просто замовлення з боку обвинувачення, щоб представити Славка якимось підготовленим, холоднокровним вбивцею”, – додав він.

Докази слідства

Натомість у слідства своя версія. Там кажуть, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання, а напередодні вбивства – 19 липня – ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації – панаму, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його можливі звʼязки з Росією. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження.

За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Про це розповів заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Водночас він зауважив, що після особистого спілкування з Зінченком вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

“Секретні інструкції”, прощальний лист і мотиви

Чим керувався хлопець – намагаються зрозуміти і експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічою". За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака.

Під час брифінгу правоохоронці розповіли про прощальну записку. У телефоні підозрюваного Зінченка виявили книжку "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ", а також той самий заготовлений передсмертний лист, який, за словами батька Зінченка, йому так і не показали. У цьому листі він просив передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків, та зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата.

Крім цього, у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що наразі розглядають три версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон: не виключили російський слід, громадську діяльність та особисту неприязнь.

Поведінка Зінченка у суді здивувала усіх!

У залі суду під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний не визнав своєї вини, а численні запитання журналістів про вбивство назвав нудятиною.

Під час засідання хлопець не раз повторив, що Фаріон не вбивав, та зазначив, що путінський режим він засуджує.

Водночас В’ячеслав у залі суду підтвердив, що відправляв з Дніпра до Львова свої речі.

Зінченко може уникнути тюрми, навіть якщо провину доведуть?

Також нагадаємо, що адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає Вячеслава Зінченка винним у вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше.

Батько підозрюваного раніше заявив, що син вчився літати на БпЛА, аби незабаром приєднатися до війська.

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Тож як далі закрутиться справа та чи з’являться у цьому вбивстві нові підозрювані – ТСН.ua стежитиме та розповідатиме вам.

Нагадаємо, у Львові 19 липня близько 19:30 кілер вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце.

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